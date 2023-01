Wall Street è chiusa per festività, e i mercati europei come al solito in contesti similari si muovono in laterale e danno scarse indicazioni. Cosa attendere da ora in poi? Si attende un ritracciamento o fase laterale ribassista per qualche giorno, ma non per i mercati americani. Come al solito quello che conterà non saranno le idee, ma la tendenza che disegnerano i grafici nei prossimi giorni. Quale operatività? Attenzione a queste 3 azioni a Piazza Affari! Ora potrebbero scendere.

L’indecisione regna sovrana almeno in Europa

Momento particolare dove i mercati internazionali potrebbero iniziare a muoversi a velocità diverse. Wall Street al rialzo e l’Europa in laterale ribassista. Cosa attendere da ora in poi? Domani con la riapertura dei mercati americani le indicazioni potrebbero essere abbastanza chiare.

Frattanto però andremo a monitorare delle azioni del settore bancario di Piazza Affari sulle quali il breve termine mostra una certa indecisione. Le probabilità sono più elevate che si possa ritracciare piuttosto che continuare a salire.

Attenzione a queste 3 azioni a Piazza Affari

Ci riferiamo a BPER Banca, Intesa Sanpaolo e Unicredit. Negli ultimi 6 mesi queste azioni hanno guadagnato oltre il 50%. BPER Banca si è quasi raddoppiata. Il motivo è molto semplice. Sono aziende con bilanci a posto, e secondo le valutazioni degli analisti sottovalutate rispetto al fair value. In un contesto economico con tassi di interesse in risalita, il settore bancario dovrebbe performare meglio in quanto i margini dovrebbero essere in aumento.

Le prospettive di lungo termine sarebbero quindi molto positive. Nel breve invece, si attende un ritracciamento.

BPER Banca, ultimo prezzo a 2,196. A 2,2332 passa un’importante resistenza di breve termine, che è stata raggiunta in divergenza ribassista dai nostri oscillatori.

Intesa Sanpaolo, ultimo prezzo a 2,2740. A 2,325 passa un’importante resistenza di breve termine, che è stata raggiunta in divergenza ribassista dai nostri oscillatori.

Unicredit, ultimo prezzo a 2,196. A 15,02 passa un’importante resistenza di breve termine, che è stata raggiunta in divergenza ribassista dai nostri oscillatori.

Meglio attendere sviluppi su queste azioni.

