Quale direzione prenderanno ora i mercati? I livelli da non rompere al ribasso

Wall Street chiusa per festività e i mercati azionari europei come al solito danno scarse indicazioni di breve termine. Gli oscillatori proprietari indicano che nel breve termine (1/7 giorni) si è accumulato un certo ipercomprato, e questo potrebbe dare spazio a un ritracciamento. L’ipercomprato di per sè non genera movimenti ribassisti, ma questo potrebbe essere un indicatore da prendere in considerazione andando ad analizzare i livelli di supporto da non sforare al ribasso. Quale direzione prenderanno ora i mercati? Andiamo ad analizzare la situazione grafica dei principali listini azionari.

Giornata interlocutoria che si è mantenuta con il segno positvo. Domani cosa accadrà?

Difficile che possa partire una correzione

I mercati stanno salendo da circa un mese, e al momento sono state poche le giornate di ritracciamento. Fra oggi e domani comunque si attendono indicazioni su quello che potrebbe accadere fino alla fine del mese. Non attendiamo grossi scossoni, perchè i mercati hanno già superato il test della prima settimana. Quando la prima settimana di gennaio è positiva, solitamente il mese chiuderà positivo, e questo sarebbe un barometro attendibile per l’intero anno di contrattazione.

L’anno dovrebbe chiudere positivo. Il rendimento atteso, in base ai nostri studi storici e ai relativi calcoli di probabilità, si dovrebbe attestare fra il 15 e il 20%.

Nel breve termine non attendiamo ribassi superiori a 3/5% al massimo per i mercati europei. Per Wall Street la situazione è diversa, in quanto ha corso di meno, e potrebbe continuare al rialzo o in laterale (massimo ritracciamento ipotizzato è fra 1/1,5%).

Tendenza e livelli da monitorare

Alle 20:03 del 16 gennaio leggiamo i seguenti prezzi:

Dax Future

15.182

Eurostoxx Future

4.160

Ftse Mib Future

25.865

S&P 500 Index

3.999,09 (alla chiusura del 13 gennaio).

Andamento atteso per questa settimana

Ritracciamento/fase laterale ribassista fra lunedì e martedì e poi nuovo rialzo. Se si formerà una modifica della settimana da rialzo a ribasso, questa dovrebbe avvenire al massimo entro le prime ore di contrattazione di mercoledì.

Quale direzione prenderanno ora i mercati? I livelli da non rompere al ribasso

Di seguito i supporti da non violare al ribasso nei prossimi giorni:

Dax Future

15.005

Eurostoxx Future

4.132

Ftse Mib Future

25.640

S&P 500 Index

3.937.

La chiusura di seduta di domani inferiore ai valori appena indicati potrebbe far iniziare un ritracciamento.

