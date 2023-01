Basta patate che diventano nere: ecco il trucco per conservarle dopo averle sbucciate

Le tue patate anneriscono ogni volta che le sbucci? È normale, se non conosci il modo per evitarlo. Per fortuna, esiste un trucco semplicissimo che in pochi secondi di permetterà di conservarle in sicurezza una volta affettate. In modo tale che potrai stare tranquilla e dedicarti con calma a ogni ricetta. Scopri di quale si tratta.

Quante volte abbiamo usato le patate in cucina! Sono preziose in tantissime ricette e si cucinano in mille e più modi. Purtroppo, nella preparazione ci sono degli impicci che potrebbero rovinare i nostri piani ai fornelli. Parliamo di quando anneriscono, subito dopo che le abbiamo pelate. Se vogliamo che mantengano il colore originario e si preservino fino all’utilizzo, possiamo adottare un veloce sistema casalingo.

Basta patate che diventano nere: ecco il rimedio della nonna

Capita di non fare in tempo a pelarle che le tue patate stanno già diventando nere. La responsabilità sarebbe di una reazione chimica tra un enzima presente nei tuberi e l’ossigeno nell’aria. La buccia farebbe da barriera e una volta rimossa si attiverà inesorabilmente il processo di ossidazione. Una prima soluzione sarebbe quella di cuocerle per tempo. Ma se vuoi tenerle così come sono, ti basterà servirti di un furbo stratagemma.

Procurati un contenitore in cui riporle, come una bacinella. Versa dell’acqua fredda e aggiungi un cucchiaino di sale. Immergi i tuberi sbucciati e tagliati a pezzi, in attesa di utilizzarli. In questo modo dovrebbero mantenersi intatti per qualche ora, così che potrai servirtene nel menù del giorno. Basta patate che diventano nere con quest’astuzia che possiamo mettere tutti in pratica.

Puoi anche congelarle

Se non sai cosa fare nell’immediato con le patate e desideri conservarle più a lungo, puoi sempre congelarle. Innanzitutto, sbucciale e tagliale ancora una volta a fette. Fatto questo dovrai preparare una pentola con dell’acqua. Falla bollire e aggiungi le patate, lasciandovele per circa un minuto. Per finire, aspetta che si asciughino e sistemale negli appositi sacchetti da freezer, pronte per la congelazione.

Come lessare le patate nel microonde

Tra tutti i metodi per cuocere le patate, la lessatura è forse il più facile. Se di solito usi la tua pentola piena d’acqua, però, sappi che esiste un sistema alternativo più rapido. Infatti, per farle bollire potrai sfruttare il tuo indispensabile microonde. Per cominciare, togli gli eventuali germogli e le parti muffe dalla superficie. Sciacqua le patate sotto l’acqua del rubinetto e spazzolale per eliminare i residui di terra. Infine, asciugale tamponandole con un foglio di carta assorbente.

Adesso potrai procedere con la seconda fase. Sbuccia le patate e mettile in un contenitore di vetro, assicurandoti che sia adatto al tipo di cottura. Cuocile nel microonde per 5 minuti alla massima potenza. Al termine del tempo controlla se sono pronte, bucandole con uno stuzzicadenti. Nel caso non siano ancora cotte riprendi la cottura per qualche altro minuto.