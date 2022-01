È capitato a tutti prima di un appuntamento o un colloquio importante di essere colti da un terribile dubbio: e se mi puzza l’alito?

Per fortuna c’è un trucchetto semplice per scoprirlo. Ecco come capire se ci puzza davvero l’alito grazie all’unico metodo infallibile, più 3 rimedi della nonna contro l’alitosi.

Perché potremmo avere l’alito pesante senza nemmeno accorgercene

Dopo aver mangiato aglio o cipolla, o magari prima di un tanto atteso bacio, cosa fa la maggior parte delle persone? Ovviamente un veloce controllo dell’alito! Il metodo che tutti usano, però, non è molto efficace.

Infatti, per scoprire che odore ha il nostro alito di solito mettiamo le mani a coppa davanti alla faccia, soffiamo e annusiamo. Ma le esalazioni maleodoranti possono facilmente sfuggire a questo test! Così, continuiamo a stordire chi ci circonda col nostro alito pesante, senza nemmeno accorgercene!

Per scoprire davvero che odore ha il nostro alito, bisogna innanzitutto sapere qual è l’origine dei cattivi odori. Nella maggior parte dei casi, l’alito pesante è causato dalle cellule morte che si depositano sulla lingua e vengono decomposte dai batteri.

È dunque necessario concentrarsi sulla lingua per individuare l’alito pesante. Ma come?

Come capire se ci puzza davvero l’alito grazie all’unico metodo infallibile, più 3 rimedi della nonna contro l’alitosi

Ora che sappiamo di doverci concentrare sulla lingua, è il momento di scoprire il trucchetto per fare un veloce test dell’alito.

Basterà leccarsi il polso, oppure il dorso della mano. Lasciar asciugare la saliva per qualche secondo, poi annusare la pelle: l’odore che percepiremo è esattamente quello del nostro alito.

In alternativa, si può anche grattare delicatamente la parte posteriore della lingua con la punta di un cucchiaio e annusare. Questo test è ancora più accurato, ma ovviamente meno pratico, visto che non sempre si ha a disposizione un cucchiaio.

In ogni caso, se non sentiamo alcun odore sulla mano o sul cucchiaio, ottime notizie! Vuole dire che il nostro alito è fresco. Se invece percepiamo un odore spiacevole, ecco come correre ai ripari.

Ovviamente una corretta igiene orale è fondamentale. Quando si lavano i denti bisogna anche pulire la lingua con lo spazzolino e usare il filo interdentale. Inoltre, può essere utile bere più acqua.

Ma, se si cerca una soluzione dell’ultimo secondo, alcuni rimedi della nonna ci vengono in aiuto. Al posto dei chewing gum, si possono portare con sé una di queste tre spezie: chiodi di garofano, cumino o anice. In diverse culture infatti si usa masticare questi semi alla fine del pasto per digerire meglio e avere un alito più fresco.

In alternativa vanno bene anche i semi di aneto, che peraltro sono un utile alleato contro altri due fastidi.

Attenzione, però: se l’alito pesante è un problema persistente, è meglio parlarne con il proprio medico. Potrebbe infatti essere la spia di un problema di salute.

