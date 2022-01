Raramente capita di liberarsi di due scocciature con una sola mossa. Ma l’impresa è possibile grazie a una pianta con un nomignolo che proprio non si merita.

Infatti quest’erba aromatica allontana scorregge puzzolenti e odiosi afidi e parassiti in un colpo solo, eppure la chiamano fetida. Ecco di quale pianta si tratta.

Proteggere il raccolto grazie a una speciale pianta aromatica

L’orto domestico può regalare tante soddisfazioni, ma che fatica tenere lontani i parassiti! Soprattutto se non si vuole ricorrere sempre a pesticidi chimici costosi e magari potenzialmente dannosi.

Per fortuna esistono delle alternative naturali: dai macerati che proteggono le crucifere, fino al metodo dei chiodi nel limone per risolvere un problema davvero molto comune.

Un’ulteriore tecnica a costo zero è quella della consociazione: si tratta di coltivare vicine specie diverse di piante, in modo che possano beneficiare l’una delle proprietà dell’altra.

In particolare, c’è un’erba aromatica che è perfetta accanto ai legumi. Infatti funge da repellente contro svariati tipi di insetti e parassiti. Ma è utile soprattutto contro il famigerato afide nero, che attacca le leguminose.

A sua volta, l’erba aromatica in questione cresce sana e rigogliosa grazie ai buoni quantitativi di azoto che i legumi apportano al terreno. È dunque il momento di scoprire qual è il nome di questa utile pianta!

Quest’erba aromatica allontana scorregge puzzolenti e odiosi afidi e parassiti in un colpo solo, eppure la chiamano fetida

Fra i nomi comuni dell’incredibile erba aromatica ci sono degli appellativi poco simpatici: molti la conoscono con il nome di finocchio fetido o finocchio bastardo. Ma in realtà si chiama aneto ed è tutto tranne che puzzolente.

L’aneto aggiunge un sapore fresco e delizioso ai piatti. Lo si usa per aromatizzare i sottaceti e il pesce, soprattutto il salmone. È buonissimo anche sulle patate, oppure nella tzatziki (salsa tipica greca).

Ma l’aneto è utile non solo per l’orto o in cucina: fa bene anche alla salute. In particolare, questa erba aromatica è un tradizionale rimedio della nonna per sgonfiare la pancia, digerire meglio e combattere flatulenze e meteorismo.

Addirittura gli esperti confermano che l’aneto è caratterizzato da proprietà digestive e carminative: ciò significa che limita la fermentazione intestinale e favorisce l’eliminazione dei gas.

Per sfruttare l’aneto come rimedio naturale, basterà preparare una tisana. In alternativa si possono masticare due o tre semi di aneto subito dopo i pasti. Così non solo si digerirà meglio, ma si avrà anche un alito più fresco!

