Chi non è abituato al cibo giapponese probabilmente non conosce questo condimento. Verde, piccante e digestivo: stiamo parlando del wasabi. La sua utilità non è limitata al dare sapore ai piatti. Infatti, questa salsa deliziosa è un rimedio naturale contro l’alito cattivo. Ecco perché.

Cos’è veramente il wasabi e quali sono le sue proprietà

Chi conosce la parola wasabi generalmente la associa alla pasta verde e piccante servita assieme al sushi. Tuttavia, wasabi non è solo il nome di un condimento. Il termine indica una pianta, l’eutrema japonicum, o ravanello giapponese.

Da questo vegetale si estrae la sostanza piccante usata per condire il pesce crudo. Non è un caso se il wasabi accompagna proprio questo alimento. Infatti, il condimento ha dei potenti effetti antibatterici. In particolare, alcuni studi dimostrano che il wasabi è efficace contro l’escherichia coli e lo stafilococco aureo. Questi sono fra i più comuni responsabili delle intossicazioni alimentari.

Inoltre, il wasabi potrebbe essere efficace come antinfiammatorio, per prevenire alcuni tipi di tumore, per aiutare a perdere peso e promuovere la salute di ossa e cervello. Ma non è tutto qui. Questa salsa deliziosa è un rimedio naturale contro l’alito cattivo. Vediamo perché.

Perché questa salsa combatte l’alitosi naturalmente

Oltre ad apportare benefici per la salute, il wasabi è un prezioso alleato contro l’alitosi. Il motivo sono le sue proprietà antibatteriche. Infatti, l’alito pesante non è solo causato dall’alimentazione, dal fumo o da particolari patologie.

Fra i responsabili dell’odore sgradevole vi sono soprattutto i batteri che si accumulano fra i denti. Questi, infatti, decompongono i resti di cibo rimasti in bocca. Il risultato è un gas maleodorante. Se lavarsi i denti è importante per eliminare questi batteri, non sempre è sufficiente.

Utilizzare una sostanza antibatterica naturale è un’ottima soluzione per completare la propria igiene orale. Inserire il wasabi nella propria alimentazione ha dunque due effetti positivi. Non solo elimina l’alito cattivo. Ma previene le carie e disinfetta la bocca. Non è un caso se alcuni produttori hanno addirittura iniziato a fabbricare dentifrici al wasabi!

Attenzione, però: se il problema dell’alito pesante persiste, è meglio consultare un medico. Può essere infatti un campanello d’allarme per queste malattie.