Chi ha la fortuna di possedere giardini ed ampi terrazzi può viverli senza doversi preoccupare di gestire gli spazi. Tuttavia, la maggior parte di noi possiede soltanto dei balconi che spesso sono anche di piccole dimensioni, stretti e lunghi.

Questi possono diventare uno spazio outdoor da usare in modo intelligente per goderci qualche momento di relax all’esterno della casa.

Tutto ciò che dobbiamo fare è scegliere in modo funzionale come organizzare gli spazi. In questo modo, potremmo trasformare un semplice balcone in un’estensione della casa da godere con la famiglia e gli amici. Vedremo come, con pochi e semplici accorgimenti, il balcone possa diventare grazioso, confortevole e tutto da vivere.

Per prima cosa, dobbiamo cercare di dividere gli spazi in zone. L’ideale sarebbe immaginare un angolo relax, almeno una zona verde e trovare il posto per un mobile alto e stretto. Ricordiamoci che il balcone può essere utile anche per tenere utensili che in casa non trovano posto.

Come arredare e organizzare un balcone lungo e stretto per prepararlo a una primavera fiorita in poche mosse senza spendere molto

Partiamo dal verde. Realizzare una copertura verde con rampicanti ci permette di “vestire” l’ambiente, rendendolo più accogliente e personale sfruttando le altezze.

Scegliamo dei grigliati che possano sostenere e guidare le piante rampicanti. Optiamo per materiali leggeri e strutture poco ingombranti.

Tra le piante che suggeriamo a questo scopo ci sono il falso gelsomino, l’elicriso, la ginestra dei carbonai e l’akebia.

Sempre sfruttando la verticalità, se non vogliamo utilizzare piante rampicanti possiamo scegliere di creare un vero e proprio giardino verticale. Per spendere poco possiamo utilizzare delle mensole su cui riporre piccoli vasi oppure appendere le piante a ganci fissati in alto.

Mobili e fioriere

Se non vogliamo usare la verticalità per le piante, possiamo scegliere un mobile o uno scaffale poco ingombrante che ci permetta di contenere oggetti. La caratteristica principale è che sia poco profondo.

Infine, per dare un tocco di colore al balcone, possiamo usare fioriere da agganciare alla ringhiera. Potremo scegliere le piante che più preferiamo per avere cascate di fiori colorati da fare invidia.

Se preferiamo tenere i fiori all’interno del balcone, usiamo fioriere basse e rettangolari che occupino poco spazio.

Area relax

Una volta diviso il balcone in aree, ci renderemo conto dello spazio disponibile per ogni sezione. Ovviamente non potremo scegliere tavoli di grandi dimensioni, ma una buona soluzione potrebbe essere un tavolino pieghevole con 2 sedie oppure 2 poltroncine.

Se scegliamo di porre l’area relax in uno dei 2 lati corti del balcone, possiamo optare per una cassapanca che serva anche da mobile contenitore. Questo sostituirà in modo intelligente sedie e poltrone e ci permetterà di spendere poco.

Consigli

Abbiamo visto come arredare e organizzare un balcone con caratteristiche particolari. Teniamo presente che le piante sono un ottimo mezzo anche per proteggere i nostri spazi da occhi indiscreti. A questo scopo, possiamo anche usare altri rimedi poco costosi come il bambù e i pallet.

