Come di frequente negli ultimi mesi, anche per questo fine settimana Italo Treno non perde l’occasione di annunciare nuovi sconti su tantissime soluzioni. Tutti i biglietti potrebbero essere potenzialmente oggetto di questa incredibile offerta. I vantaggi? Fino al 40% di sconto per viaggiare sia in classe Smart che in Prima. Basta inserire il codice promo relativo in fase di ricerca per approfittarne, ma occhio alle condizioni.

Nella settimana precedente Italo aveva già dato un assaggio di iniziative promozionali simili, come quella fino all’80% di sconto sulla tariffa Flex. Generalmente, la data di scadenza per le promozioni del fine settimana viene fissata per il lunedì successivo. Tuttavia, non è una novità che la compagnia ferroviaria abbia più volte riproposto le stesse nelle settimane seguenti, cambiandone alcune condizioni su disponibilità e sconto.

Solo in 800.000 potranno approfittare del 40% di sconto sui treni Italo applicando un solo codice promo

Il codice promo, disponibile fino alle ore 18 di lunedì 7 marzo 2022, permette di viaggiare a partire dal giorno 11 marzo fino al 21 luglio 2022. Un’occasione per prenotare le vacanze di Pasqua in una città italiana o un weekend d’estate in largo anticipo. Il tutto con tempi di viaggio ridotti, grazie ai treni ad alta velocità, e ai vantaggi degli ambienti Smart e Prima.

Approfittando del 40% di sconto potremo raggiungere destinazioni lontane a prezzi convenienti. Ad esempio, la tratta Napoli-Roma è prenotabile a partire da 6 euro, in determinati periodi. E ancora, Roma-Firenze intorno ai 9 euro, Napoli-Milano da 16,80 euro e Milano-Torino per 6 euro.

Come per ogni offerta, anche questa presenta alcuni limiti. Innanzitutto, oltre alla data di scadenza, è presente un numero massimo di posti disponibili. Solo in 800.000 potranno approfittare del 40% sui treni Italo ad alta velocità infatti. Per conoscere se la soluzione scelta sia presente al prezzo scontato, dovremo guardare alla disponibilità delle tariffe Low Cost ed eXtra.

Il codice promo di Italo Treno

Il codice promozionale da inserire in fase di ricerca per accedere all’offerta è “MIMOSA”. Selezionando un biglietto con data di viaggio nel periodo in promozione indicato sopra, potremo sin da subito prenotare al prezzo scontato.

Se non abbiamo fatto in tempo ad approfittare degli sconti di Italo, potremmo sempre dare un’occhiata ad alcune tariffe scontate per fasce d’età.

