Chi ha detto che i balconi e i terrazzi si usano soltanto d’estate? Se è vero che con la bella stagione abbiamo più possibilità sfruttare le nostre aree esterne, anche in inverno possiamo usarle in modo piacevole.

Sfortunatamente, con l’arrivo del freddo diventa molto più difficile tenere puliti i balconi e i terrazzi. A questo proposito, pochi sanno come pulire velocemente le piastrelle del balcone con questi 3 geniali trucchetti.

Spesso non c’è nulla di meglio che potersi godere un momento di relax sul terrazzo. Può succedere, però, che i piccioni invadano i nostri spazi rendendoci quel momento di relax un vero inferno. Ecco quindi che sembra impossibile ma per allontanare definitivamente i piccioni dal balcone bastano 4 trucchetti furbi poco conosciuti.

L’importanza della privacy

Talvolta, quando usiamo le aree esterne non sono solo i piccioni a disturbare la nostra quiete. Infatti, a volte i vicini troppo invadenti possono disturbare la nostra privacy.

In realtà, pochi li usano ma per proteggere balconi e terrazzi da occhi indiscreti anche in inverno bastano 4 furbi trucchetti.

Per questo motivo, oggi vogliamo consigliare dei semplici trucchi per rendere più intime e riservate queste zone.

Farlo è possibile e cercheremo di usare soluzioni economiche per risolvere questo problema. Inoltre, potremo dare anche un tocco di colore ai nostri balconi e renderli così anche esteticamente più belli.

D’altronde, sarebbe un vero peccato avere balconi e terrazzi favolosi e rinunciare a goderseli soltanto per colpa di vicini invadenti.

Se vogliamo saperne di più, continuiamo a leggere questo articolo.

La prima soluzione è usare il bambù. Questo prodotto è decisamente economico e ci permetterà di rendere più intimi i nostri balconi e terrazzi.

Ma non è tutto. Infatti, questo materiale è perfetto anche per proteggere l’area dal vento e dalla pioggia. Tutto ciò che dobbiamo fare è prendere una stuoia in bambù e fissarla intorno a tutto il perimetro del balcone.

Possiamo sceglierne una semplice, oppure colorata e decorata per rendere più caratteristico il nostro balcone.

Teli frangivista in polyrattan

Questi particolari teli sono perfetti per proteggere i nostri balconi e terrazzi da occhi indiscreti. Inoltre, sono molto resistenti alle intemperie, un aspetto che non dobbiamo assolutamente trascurare con l’arrivo dell’inverno. Questa soluzione conferisce al nostro balcone un aspetto molto lineare e curato.

Se vogliamo invece optare per una soluzione fai da te, potremo utilizzare un semplice telo in tessuto da applicare come paravento alla ringhiera.

Piante rampicanti o siepi artificiali

Un modo semplice per guadagnare privacy è utilizzare delle piante. Dobbiamo considerare che l’inverno sta arrivando e quindi sarà necessario scegliere le piante più resistenti al freddo.

Consigliamo il caprifoglio rampicante, che fiorisce tutto l’anno e necessita di pochissima manutenzione, la vite canadese, poi, e l’edera.

In alternativa, possiamo scegliere le siepi artificiali. Queste sono in poliestere e PVC e ripareranno i nostri balconi in modo efficace senza temere le intemperie.

Pallet

Resteremo di stucco nello scoprire in quanti incredibili modi possiamo riutilizzare il pallet per arredare la nostra casa e il giardino.

Infatti, possiamo usarli anche per riparare i balconi dal vento, dalla pioggia e da vicini curiosi. Basterà dare loro un tocco di vernice per renderli esteticamente più belli oppure lasciarli così per un aspetto più rustico.