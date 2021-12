Sono ormai in fermento i preparativi per l’ultimo dell’anno dove tutti si prepareranno al meglio per accogliere il 2022. Già in tanti probabilmente staranno studiando i piatti più disparati per passare con gusto il cenone di San Silvestro e sbalordire amici e parenti.

Magari portando in tavola qualche nuova idea sfiziosa che vada oltre le solite preparazioni. Ad esempio né crostini né tartine ma questi 3 velocissimi antipasti e stuzzichini sbancheranno alla cena di Capodanno. Tuttavia, se è vero che il cibo gioca un ruolo determinante, non è certo da tenere in minor considerazione l’arredamento della tavola. Accogliere gli ospiti in un ambiente festoso ma elegante sarà la chiave per passare un Capodanno di classe.

Se dunque fossimo in cerca di idee ecco come apparecchiare la tavola a Capodanno dalla tovaglia ai segnaposto al centrotavola per un figurone garantito.

Tovaglia

Per quanto possa essere informale la cena la cosa veramente fondamentale è avere una bella tovaglia. Questa può essere bianca e magari impreziosita con un runner (tovaglia centrale più stretta) di colore argento. In alternativa possiamo virare sui toni dell’oro se vogliamo rendere ancora più sfarzoso il tutto, ma 2 cose sono veramente importanti. È importante che la tovaglia sia ben stirata e che i tovaglioli usati siano in tinta con la tovaglia. In caso di cena formale piegheremo i tovaglioli a triangolo, se invece sarà una cena senza impegno possiamo usare dei portatovaglioli.

Segnaposto

Questo è forse l’aspetto in cui possiamo riversare maggiormente la nostra fantasia e creatività. In base al tema della serata possiamo scegliere come attribuire i posti per la cena. Potrebbe essere carino utilizzare dei vecchi tappi di sughero sui quali faremo un’incisione sulla parte superiore. In questa fessura infileremo un bigliettino riportante il nome del commensale.

In alternativa possiamo dare un pizzico di folklore con dei sacchettini di lenticchie ai quali legheremo uno spago con un cartellino e con il nome. Un modo simpatico di distribuire i posti ed augurare buona fortuna attraverso le lenticchie. D’altra parte per attirare denaro e buona sorte nel 2022 sono questi gli alimenti da mangiare a Capodanno.

Il centrotavola può essere ricavato in diversi modi. Sono ideali per esempio quelli realizzati con pigne e rami di pino e decorazioni dorate. Allo stesso modo l’utilizzo delle candele è sempre molto scenico all’interno di una tavola. Infine potremmo optare per delle composizioni di edera e luci natalizie che sapranno accendere e colorare il cenone di Capodanno.