Capodanno si avvicina e ormai il menu per il cenone non può mancare neanche di una portata. Nonostante questo, alcuni di noi ancora hanno qualche dubbio su cosa cucinare e quale ricetta faccia al caso loro. Ecco allora un antipasto facile e delicato che saprà soddisfare anche i commensali più schizzinosi. Stiamo parlando, quindi, di una buonissima ricetta con salmone e mousse di zucchine per stupire tutti a Capodanno con un antipasto davvero strepitoso.

Tutti gli ingredienti per questi buonissimi involtini

250 gr di salmone affumicato;

5 zucchine piccole;

1 spicchio di aglio;

2 cucchiai di formaggio cremoso spalmabile;

4 cucchiai di panna;

1 scorza di limone grattugiata (1 limone);

timo fresco;

erba cipollina per chiudere;

olio extravergine d’oliva;

sale;

pepe.

Salmone e mousse di zucchine per stupire tutti a Capodanno con un antipasto davvero strepitoso

Come prima cosa, prendiamo le zucchine, laviamole e tagliamole a rondelle non più spesse di mezzo centimetro. Riempiamo una pentola d’acqua leggermente salata e portiamo ad ebollizione le zucchine lasciandole cuocere per giusto due minutini. Una volta fatto questo, scoliamole e dividiamole in due parti uguali.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Prendiamo poi una padella e scottiamo metà delle zucchine con un poco d’olio e uno spicchio d’aglio. Facciamo insaporire con un po’ di sale, pepe e lasciamo stufare il tutto per 8 minuti a fiamma dolce. Finita la cottura lasciamo raffreddare e poi eliminiamo l’aglio e frulliamo con un mixer assieme a un poco di panna. Lavoriamo il composto per bene fino ad ottenere una mousse morbida, saporita e poi lasciamola da parte a riposare.

Prendiamo a questo punto il salmone e tagliamolo in strisce lunghe una ventina di centimetri e larghe due. Spalmiamo il formaggio cremoso sul salmone e adagiamoci sopra le zucchine rimaste. Queste andranno disposte in modo da fuoriuscire leggermente dalla striscia di salmone e, dopo la chiusura, formare una sorta di rosa. Arrotoliamo allora i nostri involtini e chiudiamo il tutto con un filo di erba cipollina.

Una volta che i nostri involtini saranno pronti da servire, mettiamo una base di mousse alle zucchine sul piatto e adagiamoli sopra. Appena finito questo procedimento, basterà insaporire il tutto con una grattugiata di scorza di limone e qualche foglia di timo fresco. Il risultato sarà un antipasto buono e fresco capace di appagare anche il palato più raffinato.

Approfondimento

Il miglior piatto per Capodanno non è altro che questa ricetta semplice a base di aragosta