Non importa che sia una festa, una serata in piedi o una cena seduti, finire l’anno mangiando con gusto merita sempre la giusta attenzione. Non c’è nulla di meglio per tenere alto il tono della serata, infatti, che servire delle golosità sorprendenti che accendano il palato degli ospiti. Potremmo ad esempio servire delle autentiche delizie di polpo e invece che farlo bollito o lesso servirlo così per pasta e secondi.

Se però quello di cui abbiamo bisogno è un antipasto potremmo optare per delle soluzioni sfiziose, diverse dal solito, ma allo stesso tempo facili da preparare. Infatti né crostini né tartine ma questi 3 velocissimi antipasti e stuzzichini sbancheranno alla cena di Capodanno.

Per finire e cominciare un anno al meglio, tradizione vuole che la notte di Capodanno si mangino almeno 12 acini d’uva. Questo perché per attirare denaro e buona sorte nel 2022 sono questi gli alimenti da mangiare a Capodanno. Allora perché non tentare la sorte con dei deliziosi bocconcini di uva, formaggio e granella? Mescoliamo in un recipiente della ricotta e del parmigiano grattugiato nel quale immergeremo i nostri acini d’uva. Quando saranno interamente coperti di formaggio passiamo gli acini in granella di mandorle. Terminata la preparazione possiamo infilzare gli acini con uno stuzzicadenti e magari aggiungere una rosellina di prosciutto crudo.

Può sembrare un abbinamento azzardato ma il mix di sapori in bocca sarà sorprendentemente equilibrato e gustoso.

Sempre utilizzando degli stuzzicadenti possiamo realizzare dei classici spiedini di prugne e pancetta. Dovremo acquistare delle prugne secche e della pancetta tagliata a fettine sottili. Avvolgiamo le prugne nella pancetta e infilziamo i nostri bocconcini con uno stuzzicadenti lungo. Metteremo 4 prugne avvolte nella pancetta per spiedino per poi metterle in forno a 200° per 10 minuti. La dolcezza delle prugne si sposerà perfettamente con il sapore sapido della pancetta.

Millefoglie di pere

“Al contadino non far sapere quanto è buono il cacio con le pere” diceva un vecchio detto popolare. Il nostro antipasto è composto da fette di pera che farciremo con del gorgonzola e dello speck. Disponiamo una fetta di pera sulla quale spalmeremo del gorgonzola e adageremo una fetta di speck. Arrivati all’ultimo strato, infiliamo nel forno a 200° per 5 minuti per poi decorare con delle noci.

