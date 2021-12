Mancano ormai pochi giorni per salutare ufficialmente il 2021 ed abbracciare l’anno nuovo in attesa di scoprire cosa questo riserverà. Avevamo dato tuttavia qualche anticipazione sulla notte di San Silvestro in base a quello che le Stelle suggerirebbero per l’ultimo dell’anno. Per chi fosse interessato ai movimenti astrali ecco come soldi e fortuna arriveranno a Capodanno per questi segni secondo l’oroscopo 2021.

Tuttavia, se Stelle e Pianeti non annunciassero quanto speriamo, potremmo chiamare a noi un po’ di buona sorte seguendo i costumi della tradizione. Infatti per attirare denaro e buona sorte nel 2022 sono questi gli alimenti da mangiare a Capodanno.

Cosa non mangiare

Prima di dare indicazioni sulle pietanze che chiamano prosperità economica e fortuna, merita fare una premessa su cosa le allontani. Pare che sulla tavola del veglione non debbano essere messi volatili e crostacei. I volatili potrebbero simboleggiare infatti la buona sorte che prende il volo abbandonandoci. I crostacei, come i gamberi, andrebbero invece evitati a causa del loro modo di camminare. Dato che i crostacei camminano all’indietro portarli in tavola a Capodanno potrebbe simboleggiare arretramento.

Fortuna per ogni mese

Dopo questa rapida panoramica su cosa non sarebbe indicato, passiamo alle pietanze che secondo la tradizione sarebbero ben auguranti.

Tra i frutti troviamo l’uva, simbolo di opulenza ed abbondanza già dall’antichità. Non è un caso infatti che la tradizionale cornucopia sia ricolma di questo goloso frutto. Tradizione vuole che mangiando 12 chicchi d’uva a Capodanno, uno per mese, sia possibile chiamare a sé ricchezza per tutto l’anno.

Per attirare denaro e buona sorte nel 2022 sono questi gli alimenti da mangiare a Capodanno

Sempre rimanendo nel campo della frutta, secondo il Feng Shui cinese sarebbero dei frutti fortunati i mandarini. Nella tradizione cinese questi vengono donati come simbolo di prosperità, buona salute e forza. Questi ottimi agrumi non potranno certo mancare sulle tavole imbandite.

Scorpacciate di monete

Intramontabili sono, poi, per il Capodanno, le tradizionalissime lenticchie, magari accompagnate dal classico cotechino. C’è chi sostiene che questo piccolo legume rappresenti delle monete e, dunque, ogni lenticchia mangiata sarebbe un soldo in più in tasca. Un piatto generoso a mezzanotte è quanto di più tradizionale ci sia per chiamare a noi la buona sorte.

Allo stesso modo anche il cotechino o lo zampone sarebbero cibi portafortuna. Il maiale infatti simboleggerebbe la continua ricerca ed il progresso puntando all’abbondanza e alla sazietà.

