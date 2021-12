Se per il Natale possiamo scegliere tra tantissimi dolci della tradizione, discorso diverso è per il Capodanno. Non c’è una specifica tradizione italiana per il dolce di San Silvestro. Le lenticchie e il cotechino sono le vere regine dell’ultimo giorno dell’anno. Da mangiare rigorosamente intorno alla mezzanotte affinché siano di buon auspicio per l’arrivo di quello nuovo.

Oggi vogliamo suggerire una torta da preparare per il cenone del 31. Un connubio tra la dolcezza del cioccolato e quella della crema al caffè. Per fare un figurone con i propri ospiti, adatta anche ai bambini, può essere una golosa e ottima idea per chiudere una cena non particolarmente sostanziosa. Andiamo a vederne gli ingredienti:

a) 480 grammi di cioccolato fondente;

b) 300 grammi di burro;

c) 160 grammi di zucchero;

d) 160 grammi di farina di mandorle;

e) 160 grammi di zucchero a velo;

f) 150 grammi di ricotta;

g) 60 grammi di amaretti;

h) 150 grammi di liquore al caffè;

i) 25 grammi di caffè solubile;

l) 4 uova.

Per un dolce di Capodanno da fuochi d’artificio uniamo il cioccolato al caffè in un tripudio di gusto e delicatezza

Dividiamo in due la quantità di burro ammorbidito che dovremo usare. I primi 150 grammi li passeremo con un frustino elettrico a media velocità insieme allo zucchero, in modo da formare una crema fluida. Andremo a unire a questa le quattro uova, 40 grammi di amaretti sbriciolati e la farina di mandorle. Amalgamiamo bene il composto. Dopodiché andremo a sciogliere 300 grammi di cioccolato fondente a bagnomaria. Una volta raffreddato lo andremo a unire agli ingredienti precedenti, insieme alla ricotta e al liquore al caffè. Cerchiamo di formare un preparato denso e morbido che andremo a versare dentro una teglia ben imburrata. Inforniamo a 180 gradi per un’ora.

La crema al caffé

Concentriamoci ora sulla preparazione della crema. Prendiamo i 150 grammi di burro restanti e amalgamiamoli, sempre con un frustino elettrico, con lo zucchero a velo. Poi sciogliamo i 180 grammi di cioccolato fondente rimasto e uniamoli alla crema ottenuta. Infine, con l’aiuto di un mortaio o di un piccolo martello sbricioliamo bene il caffè solubile. Uniremo anch’esso alla crema, prima di amalgamare bene e riporre il tutto in frigorifero per 15 minuti.

Quando la torta sarà pronta, la lasceremo raffreddare, prima di munirci di una sac à poche e andarla a decorare con la crema al caffè. Per un dolce di Capodanno da fuochi d’artificio uniamo il cioccolato al caffè in un tripudio di gusto e delicatezza, e la nostra torta è pronta. L’aspetto e il profumo saranno straordinari, il sapore ancora di più. Per chiudere in bellezza l’anno 2021 e prepararci a uno scintillante 2022.