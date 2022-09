Le malattie cardiovascolari interessano un’ampia fetta della popolazione e continuano ad essere una delle principali cause di decesso. La più comune è l’infarto miocardico, la cui origine principale è l’aterosclerosi, ovvero una patologia degenerativa dei vasi arteriosi con accumulo di colesterolo. La prevenzione gioca un ruolo fondamentale per contrastare l’insorgenza di malattie cardiache sia per le persone sane sia per coloro già colpiti da infarto. I fattori di rischio di tali malattie sono modificabili e non. Tra i primi rientrano la familiarità, l’età e il genere. Mentre tra quelli modificabili rientrano lo stile di vita e l’alimentazione. Condurre uno stile di vita attivo, compatibilmente con l’età e le proprie condizioni di salute, aiuta a mantenersi in forma e a sentirsi bene.

Inoltre con un regime alimentare sano si può mantenere basso il colesterolo e tenere sotto controllo pressione e glicemia. Con queste due regole fondamentali si può allontanare il rischio d’insorgenza di tali malattie. Grazie ai prodotti offerti dalla natura si possono fornire al nostro organismo tutti quei nutrienti di cui l’organismo ha bisogno per stare bene.

Questo frutto oltre a combattere il colesterolo aiuterebbero la salute del cuore

Per seguire una dieta equilibrata e variegata basterebbe seguire la stagionalità dei prodotti per assicurarsi sulla loro freschezza e provenienza. Uno dei frutti tipicamente autunnali in grado di favorire il nostro benessere è l’uva ricca di fitocomposti. Ma solo l’uva nera contiene antocianine, potenti antiossidanti che neutralizzano i radicali liberi e le molecole ossidanti prodotte dal metabolismo cellulare. Un’alimentazione ricca di antocianine può ridurre il rischio delle malattie cardiovascolari. Il suo quantitativo di fitocomposti sembra essere superiore fino a 6 volte in più rispetto all’uva bianca, promuovendo la salute del sistema cardiovascolare. Inoltre il consumo di uva nera ha effetti significativi sulla riduzione del colesterolo LDL.

Benefici non solo al cuore

L’uva inoltre è ricca di acqua, 100 grammi ne contengono circa l’80%, nonché di fibra, sali minerali come il potassio e la vitamina K. Tra i suoi componenti spicca anche il resveratrolo, presente anche nell’uva bianca, in grado di regolare alcune vie metaboliche. In particolare, aiuterebbe a promuovere l’utilizzo delle riserve di grasso e aumenterebbe la sensibilità all’insulina, comportando una minore permanenza del glucosio nel sangue. Ad ogni modo per fruire di tutti i suoi benefici, è preferibile consumare l’uva con la buccia e i suoi semi. Ideale pertanto per uno spuntino pomeridiano o una pausa mattutina questo frutto oltre a combattere il colesterolo favorisce il benessere del nostro organismo.

