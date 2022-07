Un tratto caratteristico di tutti i nostri indumenti è la vestibilità e il modo in cui calzano. Importante che siano della nostra taglia e che rispettino il nostro modo di vestire, sia esso largo o attillato. Una tendenza dalla quale poi in alcuni abbinamenti di outfit non si può proprio transigere.

Eppure, può capitare di avere nel guardaroba una maglietta che non ci veste come vorremmo, che ci vada troppo larga e lunga. Magari perché frutto di un regalo errato o di una scelta avventata. Potremmo anche averla acquistata consapevolmente qualche tempo prima, magari in un periodo in cui eravamo più in carne o vestivamo in modo diverso. Se finora è rimasta inutilizzata nell’armadio, è giunto il momento di tirarla fuori e adattarla.

Tagliare e cucire

Il primo metodo che viene in mente per restringere e accorciare una maglietta troppo larga è servendosi di forbici e attrezzi da cucito. Potremmo però trovarci indecisi sul modo di procedere e avere dubbi circa una perfetta riuscita.

Ebbene, seguendo alcune facili mosse sarà facilissimo rimodellare la nostra maglietta. Per farlo ci servirà un’altra maglietta, una i cui modello e misura ci risultino appropriati. Come prima cosa facciamo combaciare quest’ultima su quella da cambiare, posta a rovescio. Facciamo aderire perfettamente le spalle e le maniche. A questo punto, prendiamo un gessetto bianco e tracciamo la sagoma della prima maglia sulla seconda. Servendoci di forbici precise e adatte ai lavori di sartoria, ritagliamo lungo i bordi tracciati. In questo modo, se necessario, potremo restringere anche le maniche.

Una volta tagliate le parti di stoffa di troppo, che la rendevano larga e lunga, possiamo procedere a ricucirla tramite macchina da cucire. Volendo, possiamo farlo anche con ago e filo, stando bene attenti a fare dei punti regolari e a chiuderli. Ovviamente, ci muoveremo nella parte interna della maglietta.

Restringere e accorciare una maglietta con 2 soluzioni senza macchina da cucire

Esiste però anche un altro metodo per quanti non abbiano i giusti strumenti, né grandi abilità di cucito. Così come senza macchina da cucire si possono allargare i jeans stretti, è possibile anche farne a meno per restringere una maglietta.

Si potrà sfruttare a tale scopo quelli che solitamente consideriamo errori compiuti durante un normale bucato. Ovviamente, procedendo in questo modo, il lavoro sarà meno preciso e più approssimativo, ma potrebbe comunque aiutarci. Possiamo lavare la maglietta in lavatrice impostando un ciclo di lavaggio ad alta temperatura. Inoltre, dovremmo impostare anche la centrifuga a un numero alto di giri. Il calore e i giri nel cestello dovrebbero far ritrarre le fibre.

In alternativa possiamo anche procedere con un lavaggio a mano. Mettiamo a bollire dell’acqua in una pentola. Quando bollente, immergiamo la nostra maglia e lasciamola ammollo per qualche minuto. Agirà allo stesso modo del lavaggio caldo in lavatrice. Stendiamo, in ambedue i casi, la maglia ad asciugare in orizzontale per evitare che il peso dell’acqua faccia allungare nuovamente le fibre.

Naturalmente nel caso si tratti di tessuti delicati o che presentino applicazioni, sarà bene escludere questi trucchetti perché rovinerebbero irrimediabilmente la maglia.

