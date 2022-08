Come abbinare un vestito bianco e come gestire quelli trasparenti

Ciò che indossiamo a volte può comunicare qualcosa di noi, del nostro carattere oppure dell’umore di quella giornata. Un certo capo di vestiario e anche un colore invece di un altro possono essere più o meno adatti a un’occasione.

Ogni anno ci sono delle tendenze diverse e alcune volte gli stilisti prendono spunto dal passato. Specialmente in estate, però, un colore domina sugli altri ed è un classico che non passa mai di moda. Parliamo del bianco.

Varie declinazioni del bianco, dagli abiti ai pantaloni

Per andare al mare si può osare un total look bianco. Un copricostume anche in crochet, un cappello di paglia, sandali e borsa tutti dello stesso colore sono un outfit perfetto con degli occhiali da sole a contrasto.

Gli abiti possono essere corti o lunghi. Il minidress bianco è un’alternativa carina alle gonne corte e valorizza le gambe abbronzate. Tra quelli midi o lunghi abbiamo i vestiti svasati, attillati, in pizzo, con spacco e anche gli chemisier. Stanno bene a tutte e chi ha qualche chilo in più potrà scegliere un modello che scivoli sui fianchi oppure a trapezio, con gonna svasata.

In aggiunta, ricordiamo gli intramontabili pantaloni bianchi che dovrebbero stare in ogni armadio. In estate sono un must. Si potrebbero portare skinny con una camicia, rendendoli eleganti, oppur con una T shirt per uno stile casual. Via libera a collane e orecchini colorati.

I colori più adatti quando si indossa un capo bianco

Il bianco e il nero sono spesso presenti nell’abbigliamento femminile. Se si hanno dei dubbi su come abbinare un vestito bianco, scopriamo ora qualche spunto.

I colori come il rosso, il blu e il nero rendono ancora più bello il bianco di un abito o solo di una maglietta. Per uno stile un po’ country si potrebbe invece scegliere di accostare il marrone o il beige.

Pensiamo a una camicia bianca sui jeans oppure a uno chemisier indossati insieme a una cintura e scarpe marroni. Sandali e borsa color oro oppure argento sono un bell’abbinamento in estate, dato che fanno risaltare anche la pelle ambrata.

Come abbinare un vestito bianco e come gestire quelli trasparenti

Ci sono dei vestitini leggeri anche bianchi che possono, però, farci sentire a disagio. Quando notiamo delle trasparenze oppure indossiamo capi aderenti come i tubini, può essere utile la classica sottoveste. Ricordiamoci, però, che dev’essere più corta della gonna o dell’abito.

Un altro dubbio riguarda l’intimo. Sarebbero da preferire i modelli basic color carne o chiari. Quindi sì a culotte o reggiseni ma che non segnano, meglio se sono in microfibra. Se indossiamo, però, una camicia un po’ sbottonata, potremmo osare un reggiseno a contrasto con del pizzo.

Per una passeggiata o un aperitivo al mare o in città, un capo bianco e l’intimo giusto possono farci sentire, quindi, comode ed eleganti.

