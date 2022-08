Dopo la Notte di San Lorenzo, con la tradizione delle stelle cadenti che, speriamo, ci portino giorni migliori, si scivola velocemente verso Ferragosto. La festa dell’estate per antonomasia. Il giorno in cui, anche chi sta a casa, sente il bisogno di vivere in maniera diversa e particolare. Che sia un pranzo fuori porta o una grigliata poco è importante, basta che possa essere un momento in cui sia la compagnia a prevalere.

Certo, viverlo al mare o in una località di villeggiatura è diverso, ma non è detto che sia per forza migliore. In fondo, spesso non importa dove, ma con chi. I fuochi d’artificio e l’atmosfera del mare, chiaramente, sono diversi, ma non sono tutto.

Quale sarà il segno che vivrà al meglio il fatidico Ferragosto? Chi invece non avrà gioia proprio nel giorno più importante dell’estate? Andiamo a scoprirlo, partendo proprio da questi ultimi.

Non sarà un 15 d’agosto brillante per il Capricorno. In particolare, soprattutto per chi sarà in vacanza ci saranno degli spiacevoli imprevisti. Una festa che non andrà come avrebbe sognato, un clamoroso due di picche in un flirt che sembrava essere alla portata o, addirittura, un malessere passeggero. Insomma, nulla di buono sotto il sole.

Ferragosto di fuoco e passione per questi 2 segni zodiacali d’Acqua

Anche il Leone non avrà molto da festeggiare. Anzi, in questo caso la sorpresa potrebbe essere tanto inaspettata quanto negativa. Un tradimento potrebbe essere in agguato. Sia a livello di coppia, che a livello amicale. Se poi confluissero nella stessa situazione, potrebbe essere davvero un Ferragosto terribile.

Passione e fuoco, invece, per due segni d’Acqua che vivranno un 15 agosto davvero eccezionale. Partiamo dal Cancro che, nonostante non abbia vissuto delle giornate particolari, proprio nella festa dell’Assunzione di Maria potrà finalmente festeggiare. Saranno gli affetti più cari, quelli che non tradiscono mai, a circondarlo di quella stima e di quel bene di cui ha molto bisogno. Non importa, in questo caso, la location, ma solo e soltanto la compagnia.

15 agosto da favola per Pesci e anche Acquario torna a vedere la luce

Pesci, invece, vivrà una giornata molto intensa. Un augurio particolare potrebbe arrivare sullo schermo del suo cellulare. Una piacevole sorpresa che potrebbe ricomparire con forza nella sua vita. Per i single, invece, prolifereranno gli inviti. I nati dal 20 febbraio al 20 marzo, infatti, saranno contesissimi tra feste sulla spiaggia, in discoteca o private. La scelta sarà ardua. Seguire più l’istinto che la ragione.

Infine, si riprenderà anche l’Acquario. Dopo Saturno retrogrado, che ha dato soddisfazioni ad altri segni, tranne che a lui, una piccola ripresa in arrivo per i nati sotto questo segno di Aria. Se sapranno scegliere la giusta compagnia, potranno festeggiare in maniera ottimale, cercando di non pensare ai recenti problemi.

Ferragosto di fuoco e passione per questi 2 segni zodiacali, Cancro e Pesci, con Acquario che vedrà una lenta ripresa. Mentre Leone e Capricorno avranno dei bei grattacapi a cui far fronte.

