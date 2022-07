3 abiti eleganti da cerimonia per la donna curvy di 20 o 50 anni e un’acconciatura per capelli lunghi

Dalla primavera in poi fioccano di solito gli inviti per partecipare a matrimoni e anche anniversari. I preparativi degli sposi fervono già da mesi, mentre quelli degli invitati spesso durano meno. Ciò che più preme, specialmente alle donne, è sentirsi in ordine ed eleganti.

Certamente sarà la sposa il centro delle attenzioni di tutti, però anche gli invitati non devono sfigurare. Se l’uomo che partecipa a una cerimonia sceglie di frequente dei completi canonici, la donna ha più difficoltà. Gli stilisti, infatti, si sbizzarriscono nel vestirla in tanti modi. Quando arriva il momento di decidere cosa mettere, quindi, si possono avere dei dubbi. Questi crescono se si hanno delle curve, poiché non tutti i modelli che piacciono quando li vediamo ci stanno come vorremmo.

Per essere eleganti e sentirci sicure, in generale, meglio evitare stampe grandi e righe, così come abiti o pantaloni troppo aderenti. Possiamo esaltare le forme con gusto senza eccessi. Sarebbe da preferire la tinta unita, inoltre, magari colore pastello di giorno e più scura per una cerimonia serale.

Alcune proposte

Il primo abito che potrebbe esaltare e far sentire comoda una donna curvy è semplice ma, molto elegante. Si tratta di un vestito smanicato con scollo leggermente a V. La vita alta stile impero lo fa scendere morbido sui fianchi, senza segnare. Completa l’outfit una stola da indossare in chiesa, se la cerimonia è religiosa, o la sera. Si può portare un po’ cadente sulle braccia, in caso le si voglia mascherare.

Il secondo dei 3 abiti eleganti da cerimonia, che potrebbero stare bene a tutte le età, è a portafoglio. Anche in questo caso scegliamo un monocolore. Smanicato o con una piccola manica, può essere lungo o con gonna longuette e spacco laterale.

Un’altra proposta molto elegante sarebbe un abito lungo con scollo omerale e a cuore sul seno. Può scivolare bene sul corpo se di un bel tessuto morbido o leggermente aderente. Si potrebbe arricchire con un cinturino fine.

3 abiti eleganti da cerimonia per la donna curvy di 20 o 50 anni e un’acconciatura per capelli lunghi

Per quanto riguarda i capelli, può accadere di non aver voglia di andare dal parrucchiere. In questo caso possiamo acconciare i nostri capelli lunghi in modo facile, in pochi passaggi.

Pettiniamoci e portiamo sul davanti le 2 ciocche laterali. Dividiamo in 3 quelle dietro e formiamo una treccia. A questo punto fermiamola con un elastico e arrotoliamola in modo da formare uno chignon basso da fissare con fermagli. Facciamo ora 2 trecce laterali con le ciocche rimaste libere e incrociamole dietro, attorno allo chignon. Fisseremo il tutto con delle forcine in modo da non farle vedere. Non resta che spruzzare un po’ di lacca e uscire. Sistemare a casa la nostra chioma è semplice e divertente e quest’acconciatura completerà il nostro look da cerimonia.

Approfondimento

