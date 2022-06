È arrivata l’estate sospirata e con lei il desiderio di trascorrere giorni spensierati fuori casa. Nonostante si attendano le ferie, si approfitta di ogni occasione per svagarsi con amici o familiari. Dopo il lavoro o nel weekend anche un semplice aperitivo può distrarre e rilassare. L’importante è stare con persone che si vogliono bene e con cui sorridere.

Durante la stagione invernale di solito ci si ritrova nel tardo pomeriggio in qualche bar a sorseggiare qualcosa e masticando noccioline o patatine.

Quando fa caldo ci sono tanti posti all’aperto tra cui scegliere. Se siamo ancora in città, potremo stare con gli amici seduti a un tavolino fuori da un locale. Possiamo scambiare battute magari godendoci una bella vista su una piazza. In alternativa, non mancheranno occasioni per ritrovarsi al mare, forse potremo prendere un aperitivo anche su una barca. Vediamo come vestirsi con outfit elegante e comodo adatto a queste diverse esigenze.

Outfit per un aperitivo in città

È estate e anche se vogliamo vestirci bene non dimentichiamo la comodità. Per un incontro con le amiche si potrebbero indossare dei jeans skinny con una blusa leggera bianca. Ad impreziosire e ravvivare il tutto ci penseranno una bella collana colorata coordinata con gli orecchini, un sandalo aperto e una borsa a mano o una tracollina. In alternativa, si può indossare una gonna longuette con una blusa o top a contrasto. Andrà bene anche un bell’abito corto in tessuto leggero e zeppe oppure flat. Infine, si potrebbe indossare uno dei capi tornati di moda, il kimono corto, su pantaloni neri e décolleté.

Come vestirsi con outfit elegante e comodo per un aperitivo estivo con le amiche al mare, in barca oppure in città

Per un aperitivo al mare l’outfit adatto può essere un bell’abito lungo allacciato al collo. Si può indossare con zeppe e magari con un bel cappello. Da non trascurare gli occhi. Un occhiale da sole fashion completerà il look.

Se l’atmosfera è informale, si potrebbe osare un bel chemisier. Alla vita andrà una cintura, mentre ai piedi scarpe flat magari impreziosite da pietre o strass.

Se si è invitate su una barca, senza eccedere si può scegliere qualcosa di un po’ più elegante. Pantaloni neri o bianchi skinny con un top di raso o con paillettes e sandali gioiello faranno davvero colpo. Oppure un bell’abito lungo leggero, anche con piccoli disegni andrebbe bene. Se ci si vuole intonare al luogo, possiamo indossare l’azzurro o le righine bianche e blu. Da non dimenticare una stola o un foulard in caso si alzi il vento la sera.

Per un aperitivo estivo basta poco, quindi, per sentirci sicure e ammirate in ogni contesto.

