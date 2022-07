Ci sarà sicuramente capitato di esserci innamorate di un bellissimo abito che, una volta indossato, non ci convinceva. Non per la forma o per la vestibilità, ma perché il colore sembrava spegnerci. Proprio questo, a grandi linee, vuol dire armocromia, trovare i colori che più esaltano il nostro incarnato. L’armocromia esiste da diversi anni, ma solo ultimamente è ritornata in voga. L’arte di capire quali colori rendano la carnagione più armonica ci permette di essere sempre raffinate e luminose. L’analisi del colore è fondamentale in tantissimi campi: nella moda, nel campo pubblicitario e anche nelle produzioni cinematografiche. La giusta tonalità di colore può raccontare di emozioni, esaltare l’incarnato o renderlo più cupo.

Come abbinare i capi che abbiamo nell’armadio che per l’armocromia non sono in palette e creare look strepitosi e chic

Secondo questa tecnica, ogni persona corrisponde ad una stagione specifica. All’interno di questa stagione esistono dei sottogruppi che si differenziano per intensità, contrasto e valore. Se nessuno di questi valori è predominante, si parla di stagioni assolute. Le stagioni in armocromia si suddividono in 4: estate, inverno, primavera e autunno. A seconda delle combinazioni, ci sono i sottogruppi cool, bright e soft. Ogni stagione ha una palette di colori diversa che stabilisce il nostro color mix personale. Per capire di quale stagione facciamo parte esistono tanti modi oltre alla consulenza d’immagine. Ad esempio, ci sono siti che riescono a formulare un profilo inserendo le nostre caratteristiche. Oppure filtri sui social che ci aiutano a capire quale palette ci dona di più.

Ma se alcuni capi che amiamo non sono in palette?

In alcuni casi, le stagioni confinanti possono rubare dei colori dalle altre, per questo alcuni colori sembrano starci comunque bene. E poi, anche se un colore non dovesse essere in palette non fa niente, l’importante è sentirsi a proprio agio. Ma, se ci teniamo ad abbinare perfettamente i capi nei colori che ci esaltano, ecco che fare. Non buttiamo via un cardigan verde scuro caldo se siamo del profilo inverno. Piuttosto abbiniamolo a dei capi in palette per armonizzare l’incarnato. Quindi, indossiamo un top o una camicia dai toni freddi, sempre di colore verde. Oppure utilizziamo un altro colore della palette a contrasto, come il blu elettrico o il rosso freddo, nel caso dell’inverno. Come ultimo escamotage, abbondiamo con accessori, foulard, bracciali o cappelli per ristabilire l’equilibrio tra i toni caldi e freddi. Possiamo anche trasformare una borsa non in palette semplicemente rivestendola con un foulard.

Ecco, quindi, come abbinare i capi che abbiamo nell’armadio anche se i colori non sono proprio adatti a noi. Con qualche stratagemma possiamo creare outfit iconici senza rivoluzionare completamente il guardaroba. Scegliendo le combinazioni adatte, poi, possiamo definire il nostro stile senza possedere per forza capi che costano una fortuna.

Approfondimento

Come vestirsi elegante con 5 capi che costano pochissimo ma che sembrano di lusso e faranno girare tutti