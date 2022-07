Portare a tavola tutti i giorni alimenti diversi e proporli in maniera alternativa per evitare che ci stufino non è sempre un gioco da ragazzi.

Colpa di una vita frenetica o di una scarsa voglia di passare tanto tempo ai fornelli, si finisce sempre per consumare i soliti 4 alimenti cotti e riproposti sempre nelle stesse cotture.

È il caso del classico petto di pollo grigliato o scottato in padella o del più comune merluzzo cotto al forno con le olive nere e pomodorini.

Insomma, cadere nella monotonia in cucina, se non si dà un po’ di spazio all’inventiva, è semplicissimo.

Non i soliti petti di pollo in padella o merluzzo scondito ma un secondo piatto proteico fresco e leggero

Dunque, per portare in tavola un po’ di fantasia tanti sono i piatti, anche semplici, che possono ingannare la nostra mente e il nostro palato. Ad esempio, delle deliziose pizzette di zucchine fai da te o dei gustosi involtini di bresaola con formaggio spalmabile ed erbe aromatiche, oppure dei tacos vegetariani ripieni di salse di ogni genere.

Ma, a proposito di inventiva e creatività in tavola, potremmo optare per un facilissimo secondo piatto da preparare in 15 minuti, ma che farà leccare i baffi anche all’ospite più complicato. Stiamo parlando della Feta al forno con erbe aromatiche. È una ricetta che vede come protagonista la Feta greca, un formaggio semiduro bianchissimo originario della Grecia.

Feta al rosmarino

1 spicchio d’aglio;

250 g di Feta;

pepe, olio e rosmarino q.b.;

facoltativo, pane carasau q.b.

Procedimento

Adagiare un panetto di Feta sulla teglia e tagliarlo a listarelle di almeno 2 cm l’una. Aggiungere olio, rosmarino, aglio e infornare in forno statico per 15 minuti. Impiattare e servire con verdure grigliate e pomodorini comfit, il tutto accompagnato con del croccante pane carasau.

Dunque, non i soliti petti di pollo in padella o merluzzo scondito, ma un piatto che oltre ad essere molto veloce da realizzare è anche gustoso.

Chi non dovrebbe mangiarla

Le controindicazioni legate al consumo di questo formaggio vedono l’eccessiva presenza di sale, dovuta alla tecnica di conservazione, ovvero la salamoia. Ciò lo renderebbe poco adatto da consumare per le persone che soffrono di ipertensione.

