Ogni estate si parla di quanto il sole potrebbe essere dannoso per la nostra pelle. I raggi UVA e UVB, infatti, potrebbero danneggiare profondamente la pelle, causando danni di diversa entità. Si va da irritazioni e rossori più lievi, a vere e proprie bruciature e ustioni, fino al pericolo più grande, quello del melanoma.

Per prevenire danni gravi e tumori cutanei, dunque, gli esperti hanno diffuso degli accorgimenti fondamentali da seguire ogni giorno.

Un grave errore che moltissimi commettono

Ci si concentra (giustamente) tanto sulla pelle, trascurando, però, un’altra parte importantissima. Stiamo parlando dei capelli, che potrebbero subire gravi danni a causa del sole.

Molti di noi non ci pensano, perché non conoscono le reali conseguenze che possono provocare i raggi solari sui capelli. Per capirne un po’ di più, però, basterebbe pensare ai capelli che, tipicamente, cadono durante l’autunno.

Si dice sia colpa delle castagne o di tante altre leggende metropolitane. In realtà, però, potrebbe essere proprio il risultato dell’effetto dannoso del sole estivo. Ecco, quindi, cosa dovremmo utilizzare per difenderci.

Capelli luminosi e protetti dai danni del sole in 1 attimo grazie a questo prodotto economico che li nutre rendendoli bellissimi

I nostri capelli potrebbero rovinarsi tantissimo durante l’estate. Il sole potrebbe danneggiare la cheratina, rendendo i capelli secchi, aridi e stopposi. Senza considerare i danni della salsedine, presente nel mare, o del cloro delle piscine, che seccherebbero profondamente i capelli.

Per questo motivo, uno dei consigli più importanti da memorizzare per preservare la bellezza dei propri capelli è il seguente. Dopo un bagno in mare o in piscina, dovremmo sempre sciacquare i nostri capelli con acqua dolce, per mantenerli puliti e idratati.

Il prodotto che non deve mancare mai

Scegliere i prodotti giusti per la cura dei capelli non è importante solo durante la doccia. Per prima cosa, sarebbe bene evitare tinte troppo aggressive e decolorazioni, soprattutto d’estate. Oltre a evitare le tinte, però, dovremmo utilizzare un buon olio protettivo. In particolare, ciò che ci servirà è un olio anti-raggi UV, che crei una sorta di schermo protettivo sui capelli.

Esistono molti oli naturali adatti per questo scopo, come l’olio di argan o quello di cocco. In questo modo proteggeremo la cheratina dei capelli, altrimenti danneggiata dall’effetto del sole. Avremo capelli luminosi e protetti dai danni del sole in 1 secondo utilizzando un olio protettivo specifico. La nostra chioma rimarrà sana e lucente anche d’estate ed eviteremo quel bruttissimo effetto paglia o i temutissimi capelli crespi.

