Borse e scarpe sono tra gli accessori più amati da tutte le donne e a tutte le età. Combinando questi due elementi, si può cambiare completamente stile ad ogni look. Pensiamo a un semplice outfit con jeans e blazer, che diventa subito più elegante con un tacco a spillo. Sostituendo poi la classica tracolla o la borsa a mano con una pochette siamo pronte per un aperitivo chic. Anche se vorremmo avere un armadio infinito e pieno di belle borse e scarpe, purtroppo non è sempre possibile. Magari avessimo tutti quei soldi da spendere come Carrie Bradshow! Dobbiamo accontentarci di alcuni pezzi chiave che possiamo abbinare facilmente. Qualche It Bag più costosa e di lusso e 6 paia di scarpe da alternare in base alle necessità, magari. Ma con questo stratagemma che spiegheremo oggi potremo avere una borsa nuova ogni volta che vogliamo.

Chic e raffinate anche a 50 anni con questo trucco per trasformare la classica pochette in una sofisticata borsa

Con gli anni, abbiamo sicuramente accumulato un bel po’ di capi e borse nell’armadio. Ma quando si tratta di borse a mano o pochette, difficilmente avremo una grossa scelta. Questo tipo di borse viene soprattutto utilizzato per le cerimonie o eventi galanti. Spesso e volentieri ne abbiamo una nera, adatta ad ogni occasione, e al massimo un’altra di un colore diverso. La moda di oggi invece le ha completamente sdoganate, abbinandole anche a look meno importanti. Come fare allora per trasformare quelle che abbiamo senza doverne acquistare altre?

Procuriamoci un po’ di foulard

I foulard possono esserci di grande aiuto, non solo come dettaglio chic da portare al collo. Se vogliamo essere alla moda ed essere più chic, dovremo legarli alle borse. Possiamo attorcigliarli intorno al manico, ad esempio, oppure legarli con un doppio nodo su uno dei due manici. Già così daremo carattere e soprattutto un nuovo aspetto alla nostra solita borsa a mano. Ma se vogliamo davvero stupire tutti con la nostra classe, possiamo usarli per rivestire le pochette. Pieghiamo il foulard fino a formare una striscia, adagiamolo sulla parte davanti della pochette. Passiamolo sul retro, come se dovessimo creare una decorazione di un pacchettino, incrociamo i lembi e ripassiamo alla parte davanti. Questa volta sotto la falda, così quando chiuderemo la pochette rimarrà ben fermo. Ora ci ritroveremo con i due capi esterni liberi, annodiamoli ed ecco una mini tracolla.

Quindi, per essere chic e raffinate anche a 50 anni proviamo a modificare in questo modo furbo la nostra borsa. Non ci serve altro che uno splendido foulard e il gioco è fatto. Il bello di questo metodo è che possiamo cambiare aspetto alla nostra pochette ogni volta che vogliamo. Cambiamo il foulard e in un attimo avremo una nuova borsa da abbinare ai nostri look. Accostiamolo, ad esempio, al capo più trendy del momento, i bermuda a vita alta che stanno spopolando ovunque.

