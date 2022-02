Il blazer è ormai diventato un capo indispensabile da avere nell’armadio. Rispetto alla solita giacca classica permette di realizzare abbinamenti molto più alla moda. Ne vediamo di tutti i tipi, strutturato, taglio maschile o anche cortissimo con le spalline. Il blazer ci permette di sdrammatizzare un look più formale o elevare uno più casual.

L’abbiamo visto abbinato in qualsiasi modo in questo periodo. Perfino sopra a felpe con il cappuccio, sia oversize che corte sopra l’ombelico. Ma come giocare con questo capo anche quando non si hanno più vent’anni?

Oggi vedremo qualche consiglio utile per indossare il blazer anche a 50 o 60 anni ed essere comunque alla moda. Scordiamoci la solita camicia da ufficio o il solito pantalone sartoriale. È il momento di osare per essere eleganti ma con quel tocco di estro.

Come abbinare e cosa indossare sotto il blazer che è ormai il capo più alla moda di questo 2022

Uno dei blazer più comodi e versatili da avere nell’armadio è sicuramente quello nero. Per evitare l’effetto giacca però meglio acquistarlo con le maniche arricciate. In questo modo potremo utilizzarlo in ufficio per un tocco più formale, ma senza che ci invecchi. Sotto possiamo abbinarci una maglia a collo alto morbida di un colore a contrasto come il rosso o il blu.

La parola d’ordine è colore

È questo il nuovo trend della moda primavera estate 2022. Se non ce la sentiamo di indossare abiti o pantaloni sgargianti allora osiamo con il blazer. Non solo blu elettrico, colore che stiamo vedendo su tutte le copertine. Ma anche magenta, fucsia, verde, azzurro o giallo. La primavera sta influenzando più che mai la moda di questo periodo, simbolo di rinascita.

Prima regola che vale per tutti i modelli più in voga al momento, mai allacciarli. Esatto, il blazer anche quelli a doppiopetto vanno portati rigorosamente aperti. L’unica eccezione si può fare con quelli strutturati che delineano la figura e la slanciano da abbottonati.

Il blazer taglio maschile invece non ammette eccezioni, anche perché da abbottonato non dà spazio alle forme. Se siamo longilinee e snelle portiamolo aperto, se vogliamo mascherare le curve possiamo abbottonarlo.

Abbiniamolo a pantaloncini o gonne, anche midi. Possiamo usare la strategia del monocolore per dare un effetto otticamente più snello. Oppure giochiamo con i contrasti, ma controllando che i colori si abbinino bene. Ad esempio viola e arancio, verde e blu, giallo e grigio. Altrimenti un bel pantalone largo, sia a palazzo che taglio regular. Con i jeans skinny non è male, ma sta bene soprattutto a chi ha poche forme.

Ecco, quindi, come abbinare e cosa indossare sotto il blazer per uno stile unico e all’ultimo grido. Ora che le temperature si stanno alzando il blazer prenderà il posto di giacche e giubbini. Quindi indossiamolo così anche su un bel vestino svolazzante per un tocco più romantico. Oppure su un bellissimo completino fai da te realizzato con le nostre mani.

