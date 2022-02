Facendo riferimento a precedenti articoli, abbiamo previsto una fase ribassista sino ad alcuni potenziali setup.

Dobbiamo però ricordare che, secondo la teoria ciclica, un ciclo potrebbe essere sia rialzista, che ribassista. In particolare, se il previsto minimo iniziale del nuovo ciclo, quanto meno di medio termine, venisse forato al ribasso, si dovrebbe prevedere una continuazione con minimi e massimi decrescenti.

Risulta quindi possibile che il ribasso prosegua almeno in parte del nuovo ciclo, previsto principalmente per il mese di marzo.

Vi sono diversi elementi a supporto di questa ipotesi.

Motivi tecnici, geopolitici ed econometrici di un ribasso annunciato: i motivi tecnici

Intanto occorre dire che l’indice S&P 500, cui dedichiamo questa analisi, non è riuscito a rompere la resistenza da noi indicata, come da seguente grafico.

Notiamo che l’ultima barra settimanale ha tentato una rottura (freccia rossa superiore) per poi tornare al ribasso e chiudere sui minimi (altre due frecce).

Si tratta di un segno ribassista importante.

Motivi econometrici

L’attuale fair value dell’indice S&P 500 calcolato con sulla base del rendimento odierno del decennale (1,98%) si aggira attorno ai 3433 dollari. Questo valore ci indica che le quotazioni attuali dell’indice a 4402 sono sopravvalutate di un buon 28% rispetto a quel fair value.

Alcuni analisti ipotizzano rialzi del tasso ufficiale da parte della FED nella misura complessiva del 2% nei prossimi 12 mesi.

Se il decennale incrementasse il proprio rendimento in pari misura, si arriverebbe a un rendimento di circa il 3,9%.

Applicando la formula della FED, integrata da un risk free del 5%, avremo:

1/0,0889=11,2 (P/E DI EQUILIBRIO).

Quindi: 240,29 (utile per azione stimato)X11,2=2.691, valore rispetto al quale l’attuale livello di 4.402 risulta quotare ampiamente a premio.

Considerati i massimi dell’indice a 4.818, servirebbe una correzione di circa il 30% da questi massimi per poter acquistare al fair value. Invece una correzione del 50% da quei massimi consentirebbe addirittura un’operazione value con tanto di margine di sicurezza, garantendo al potenziale investitore uno sconto di quasi il 30% rispetto al fair value.

Dot.com e subprime

Ricordiamo tuttavia che correzioni di questa portata, pur non potendo essere escluse, non sono frequenti. La crisi dot.com e la crisi dei mutui subprime arrivarono ad un -50% mentre la crisi Covid 19 del marzo 2020 vide una correzione del -30% dai massimi.

Chiaramente la situazione è dinamica in quanto i prezzi ed i tassi cambiano quotidianamente. Aggiorneremo questa previsione di volta in volta nei prossimi articoli.

Va evidenziato inoltre che la curva dei rendimenti dei titoli di Stato americani, inizia ad appiattirsi sempre di più. Oltre all’inversione nel tratto finale tra le scadenze di 20 e 30 anni, già segnalata in precedenti articoli, assistiamo oggi ad ulteriori dinamiche avverse.

La prima è l’appiattimento nel tratto tra i 7 ed i 10 anni che ormai da diversi giorni hanno lo stesso rendimento.

La seconda è la riduzione dello spread critico ossia quello tra i 2 ed i 10 anni. Spread che in caso di inversione segnala future recessioni.

Oggi esso non risulta ancora invertito ma il divario si sta riducendo. Ad inizio anno questo spread era dello 0,85%, oggi si è dimezzato allo 0,4%.

Eventi geopolitici

Concludendo su “Motivi tecnici, geopolitici ed econometrici di un ribasso annunciato” diamo una breve panoramica a possibili cause geopolitiche.

Si acuiscono le tensioni internazionali sulla questione Ucraina. Senza addentrarci su questo tema, anche tale elemento è potenziale catalizzatore di ribassi sui mercati azionari.

La crisi Ucraina inoltre sembra aver messo in ombra la crisi geopolitica precedente ossia quella di Taiwan e del mare a sud della Cina.

Questa crisi precedente è tutt’altro che risolta. Il rischio è che la Cina potrebbe sfruttare il momento di “distrazione” della NATO impegnata in Ucraina, per rilanciare le sue ambizioni su queste due regioni.

A cura di Cosimo Italiano e Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT“