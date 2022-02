Manca poco alla fine dell’inverno e la primavera è sempre più vicina. Finalmente possiamo liberarci dei cappotti pesanti e delle sciarpe ingombranti. La primavera è tra le stagioni più amate proprio perché simboleggia la rinascita.

Alberi e fiori che iniziano a germogliare, gli uccellini che fanno capolino tra i rami e volano sui balconi. Magari un pettirosso deciderà di farci visita e portarci fortuna o buone notizie. La vita ricomincia ad esplodere dopo il freddo e il gelo che ci ha costretto in casa. Possiamo goderci una bella passeggiata in montagna sotto un timido sole e goderci la bellezza della natura.

Ma non è solo la natura a risvegliarsi anche la moda esplode di vitalità in primavera. È proprio in questo periodo che vediamo le passerelle riempirsi di colori cangianti, vivaci e vitali. Uno tra i più amati è sicuramente il blu elettrico che ricorda il mare e il cielo terso. Un colore che rappresenta armonia e raffinatezza.

È la nuova tendenza del 2022 questo blu elettrico, un colore incredibile e raffinato da abbinare non solo con nero e beige

Indossare questo colore ci fa sentire subito più energetiche e attraenti. Anche un solo tocco di colore per alcune persone può incidere sull’umore caricandole di positività. E infatti abbiamo sicuramente notato che la parola d’ordine per questa primavera 2022 è proprio vitalità. Colori intensi e brillanti come l’arancione, il verde, il fucsia e il blu elettrico sono il trend del momento.

Il blu elettrico è forse il più amato tra questi perché permette di essere un po’ stravaganti senza rivoluzionare tutto l’armadio. Si abbina benissimo con il nero e con i colori più tenui come il beige o in generale il nude. Ma non tutti sanno che sta benissimo con dei colori altrettanto accesi che creano un effetto incredibile.

Per chi vuole un tocco più delicato

I colori da abbinare sono sicuramente il bianco e il verde acqua. Raffinati e tenui non vanno a caricare troppo un look con un capo già importante di colore blu elettrico. Ad esempio un bel pantalone blu elettrico stile sartoriale sta benissimo con un cardigan verde acqua. Oppure un outifit completo con tailleur che slancia la figura e camicetta bianca. Un acquisto perfetto perché possiamo indossare il tailleur intero o spezzato.

Per chi invece vuole un effetto più sorprendente l’abbinamento perfetto è con il giallo o l’arancione.

Due colori che ricordano l’estate ma che stanno molto bene con il blu. Giochiamo con le combinazioni tra magliettine e blazer o anche maglioncini. Il risultato sarà incredibilmente alla moda e super ricercato.

Quindi è la nuova tendenza del 2022 questo blu super acceso e vivace come la primavera. Anche se sembra un colore difficile da abbinare sta davvero bene con i colori tipici della primavera. Anche il verde prato, ad esempio, si abbina molto bene o perfino l’argento. Però puntiamo sulle tonalità fredde per non sbagliare.

