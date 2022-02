Grazie al bel tempo degli ultimi giorni l’aria di primavera ci sembra sempre più vicina. In fondo non manca molto prima di poterci disfare di cappotti ingombranti e pelliccette voluminose. La stagione della rinascita fa scaturire nella maggior parte delle persone vivacità e voglia di vivere.

Questi stati d’animo positivi si riflettono spesso anche nel nostro modo di vestire. Via il cappotto per fare spazio ad una giacca di pelle o un blazer. Basta con sciarponi ingombranti e cappelli di lana, meglio foulard e cappelli stile borsalino super chic.

Anche per questo motivo spesso e volentieri siamo più propense a mostrare le gambe. Certo una calza anche di pochi denari è sempre indicata per non soffrire il freddo, ma va bene comunque. Ecco che vestiti, tubini, pantaloncini e gonne iniziano a farsi strada man mano che le temperature risalgono.

Altro che tubini e vestiti attillati, sono questi gli abiti romantici che stanno già spopolando per la moda primavera estate

Ma quest’anno le amanti del genere più romantico non potrebbero essere più felici. Finalmente si rinuncia agli abiti mini e super attillati per fare posto a qualcosa di diverso. Questi tubini super aderenti in cui non è facile sentirsi sempre a proprio agio possiamo riporli nell’armadio.

Il trend del momento è romantico

Abiti morbidi con gonne svolazzanti in tulle, con le balze o plissé. Monocromo su tinte neutre come rosa pallido, bianco, giallo ma anche lilla e fucsia. Abiti con collo alto oppure scollo profondo a V, due estremi che conquistano.

Le applicazioni di fiorellini poi sono quel tocco in più che ci farà sentire uscite da una fiaba. Stampe di fiori o piccoli fiorellini ad incorniciare il décolleté o anche sulle maniche. Volume per chi preferisce il tulle altrimenti una bella gonna a campana scivolata con arricciature. Insomma il sogno di trasformarci in vere principesse anche nell’abbigliamento di tutti i giorni si è avverato. Abbiniamo questi vestiti svolazzanti ad una preziosa decolleté o anche uno stivaletto. Una bella giacca di ecopelle per uno stile più rock’n’roll.

Se poi i vestiti preferiamo indossarli per le occasioni speciali e non durante i giorni feriali ecco una soluzione. Un altro trend di questo 2022 sono assolutamente i tailleur anche spezzati. Bellissimi con i pantaloni a palazzo che slanciano o con gli short, l’importante è sceglierli colorati. Niente nero o grigio, la parola d’ordine per questa primavera è colore.

Insomma, altro che tubini e vestiti attillati, sono questi i nuovi capi di tendenza da avere nell’armadio. Il trend del momento in fatto di abiti ricorda proprio lo stile romantico provenzale, soprattutto per i toni neutri. Abiti svolazzanti con i fiorellini da sfoggiare per una bella passeggiata tra i campi. Ma anche per accogliere gli ospiti nella nostra casa chic dai toni pastello sempre in stile provenzale.

