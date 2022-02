Non sempre possiamo passare molto tempo ai fornelli. Alcune volte sì ed è anche molto piacevole poter creare piatti deliziosi. Altre volte, invece, non abbiamo voglia di stare in cucina. Ma qualcosa bisogna pur mangiare e, quindi, dobbiamo inventarci qualche piatto.

Potremmo fare la solita pasta al sugo, ma se l’abbiamo mangiata a pranzo, farla anche a cena non è proprio una bella idea. Allora, possiamo preparare un hamburger con l’insalata, in questo modo non mangeremo carboidrati. Però, possiamo creare anche qualcosa di più sfizioso senza dover essere degli chef eccezionali.

Cerchiamo di creare un piatto unico, così mangeremo tutto il necessario. E perché non fare dei deliziosi spiedini? Vediamo come possiamo prepararli.

Gli spiedini si possono fare, ovviamente, in moltissimi modi. Ci sono anche quelli già confezionati, che possiamo comprare al supermercato. Però, l’idea di farli da sé è sempre migliore. E poi ci possiamo mettere quello che vogliamo. Infatti, gli ingredienti che ora andremo a proporre possono essere tranquillamente modificati.

Una ricetta facile e veloce da fare a cena quando non si ha molto tempo

Come prima cosa, dobbiamo scegliere la carne. Possiamo usare dei bocconcini di pollo, oppure anche della salsiccia. Dipende dai nostri gusti. Poi prendiamo dei pomodorini, possibilmente piccoli e tondi. I ciliegia ad esempio vanno bene. Prendiamo anche la mozzarella, e optiamo per i bocconcini di mozzarella, e poi il formaggio. E ora passiamo alla frutta, perché nel nostro spiedino aggiungeremo anche della frutta. Possiamo mettere delle arance, dell’ananas, dei pezzi di pera, ma anche di mela. Dipende molto dalla frutta che abbiamo in casa e sempre da quali sono i nostri gusti.

Come preparare gli spiedini

La prima cosa da fare è cuocere la carne. Quindi, una volta scelta, facciamola cuocere in padella. Aggiungiamo sale, spezie e un pochino di olio. Se facciamo la salsiccia, possiamo anche evitare di aggiungere l’olio perché da questa uscirà il grasso.

Prendiamo poi dei bastoncini di legno e alterniamo ogni singolo ingrediente. E quindi mettiamo un pezzo di carne, poi un pomodoro, la mozzarella, la frutta e il formaggio. Ripetiamo fino a quando il bastoncino non finisce. Ed ecco allora una ricetta facile e veloce da fare a cena da vero chef, anche se non abbiamo voglia di cucinare o non abbiamo molto tempo a disposizione.

Approfondimento

Perfetto per chi soffre di diabete e glicemia alta, questo impasto è anche più sottile della pizza