Colpito dall’influenza australiana? Prova questi cibi per ridurre i sintomi e la febbre

Con l’influenza australiana i sintomi sono terribili. Anziché prendere i medicinali proviamo a mangiare questi cibi ricchi di vitamina C

Con l’arrivo del freddo sono sempre più frequenti i raffreddamenti. Le temperature ballerine ci fanno raffreddare, prendere il mal di gola e tutta una serie di malesseri generali. Negli ultimi mesi, però, oltre alla classica influenza, ne sta girando una con sintomi molto caratteristici. Stiamo proprio parlando dell’influenza australiana.

Quali sono i sintomi dell’influenza australiana

Rispetto alla classica influenza, o ai sintomi da covid, sembrerebbe avere sintomi più accentuati. Tra questi possiamo nominare:

febbre alta, solitamente sopra i 38 gradi ;

; mal di testa ;

; tosse forte ;

; naso tappato ;

; stanchezza generale ;

; dolori muscolari ;

; dolori alle ossa ;

; mancanza d’appetito.

I sintomi potrebbero essere molto simili a quelli dell’influenza normale, per cui è sempre bene chiedere al medico una visita per capirne meglio. La febbre può durare anche più giorni e portare a tanta stanchezza fisica. Proprio per questo bisogna anche valutare il piano alimentare, perché così possiamo darci una ricarica di energia anche attraverso il cibo.

Colpito dall’influenza australiana? Prova questi cibi per stare meglio

Oltre ai medicinali, potremmo pensare di rivedere anche un attimo la dieta. Questo perché ci sono tantissimi alimenti che fanno sì da aumentare le difese immunitarie e che hanno tanti benefici. In questi casi ci dobbiamo affidare al nostro sistema immunitario, cercare di rinforzarlo in modo da evitare questi malanni.

Cosa sarebbe consigliato consumare

Nel momento in cui ci viene l’influenza, dobbiamo pensare non solo a cibi caldi ma anche a cibi ricchi di elementi essenziali per il nostro organismo. Prima di tutto bisogna consumare tanta acqua e integrare sali minerali. Specialmente con la febbre alta, il corpo tende a disidratarsi e a perdere sali minerali. In più, è consigliato l’utilizzo di cibi ricchi di vitamina C.

A pranzo e a cena è preferibile consumare zuppe, passati di verdure, brodo caldo. Questo perché grazie al calore, il rossore e il bruciore della gola potrebbe passare anche senza l’utilizzo di farmaci.

Per quanto riguarda la verdura consigliata sono preferibili gli ortaggi di stagione. Quindi broccoli, cavolfiore, cicorie, che hanno comunque un alto contenuto di vitamina C. Stessa cosa andrebbe fatta a colazione, una bevanda calda che sia the o latte e un cucchiaino di miele che lubrifica.

Quali cibi ricchi di vitamina C bisogna consumare con l’influenza

Va bene consumare alcuni frutti freschi, soprattutto quelli aciduli come:

fragole ;

; ciliegie ;

; kiwi ;

; arancia ;

; melograno ;

; ananas ;

; agrumi in generale. Questi sarebbero quelli più ricchi di vitamina C.

Se la gola fa troppo male e non si riesce a deglutire bene, è consigliabile fare dei frullati di frutta. Volendo possiamo mettere anche più frutti insieme, in modo da avere una ricarica di vitamina C infallibile.

Sei stato colpito dall’influenza australiana? Prova questi cibi non solo per rafforzare il sistema immunitario, ma anche per abbassare in qualche modo i sintomi come il mal di gola o stati febbrili. Molti degli alimenti che abbiamo nominato avrebbero anche azione antinfiammatoria e se la febbre è causata da un’infiammazione di conseguenza si abbasserà.