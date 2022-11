Quale sarebbe la differenza tra le ciliegie e le fragole e i loro benefici

Ci sono tanti frutti che possiamo mettere a confronto per capire meglio quali sono le loro proprietà ma soprattutto differenze. Proprio per questo motivo oggi andiamo a mettere uno difronte l’altro due frutti che sono tanto amati. Ci stiamo riferendo alle ciliegie e alle fragole. Quando li troviamo sulla tavola si finiscono in un batter d’occhio, per la loro dolcezza e bontà. Ci sono alcune cose però che dobbiamo sapere.

Valori nutrizionali delle fragole

Su 100 g di fragole si hanno circa 27 kcal, un valore veramente basso. Gli altri valori da prendere in considerazione sono:

90 g di acqua;

0,9 g di proteine;

0,4 g di grassi;

5 g di zuccheri;

1,6 g di fibra.

È presente anche vitamina C, niacina, riboflavina e diversi sali minerali come il potassio, calcio, fosforo, ferro e sodio.

Valori nutrizionali ciliegie

Per quanto riguarda le ciliegie, invece, considerando sempre 100 g di prodotto abbiamo 63 kcal e i seguenti valori:

82 g di acqua;

1,6 g di proteine;

0,2 g di grassi;

12 g di zuccheri;

2,1 g di fibra.

Quale sarebbe la differenza tra le ciliegie e le fragole e tutte le proprietà

Già dalla stesura dei loro valori nutrizionali possiamo fare una differenza iniziale. Possiamo notare come le fragole presentano un indice calorico molto più basso rispetto alle ciliegie. Di conseguenze le fragole le potremmo utilizzare come alimento all’interno di una dieta ipocalorica, anche se bisogna considerare che il valore delle seconde non è poi così alto. Le proteine invece sono più basse nelle prime che nelle ciliegie. Le ciliegie sono leggermente più grasse delle fragole ma allo stesso tempo sono più ricche di zuccheri. Anche la fibra alimentare ha un valore significativo in entrambi i casi. Questo garantirebbe una protezione a livello intestinale.

Benefici delle fragole e controindicazioni

Le fragole sono ricche di antiossidanti, proteggono dunque il nostro corpo. Le sue proprietà benefiche sono attribuite alla capacità di essere un alimento antinfiammatorio. Bisogna stare però attenti a quante se ne mangiano. Difatti se un soggetto è allergico dovrà eliminare le fragole dalla sua alimentazione. Possono essere utilizzate in cucina per diverse preparazioni. Sono ottime se abbinate alla crema al limone nei dolci, ma vanno bene anche per semplici macedonie di frutta oppure per fare il gelato. È sicuramente un alimento da introdurre nella dieta ma con moderazione.

Proprietà benefiche delle ciliegie

Le ciliegie sono irresistibili da mangiare e si consumano come se fossero patatine. Anche qui abbiamo numerose proprietà benefiche. Sono considerate diuretiche, depurative, disintossicanti e antireumatiche. Anch’essa contiene la vitamina C e vitamina A, ottima per proteggere il sistema immunitario. Potrebbero prevenire diverse malattie come ad esempio l’arteriosclerosi, le disfunzioni a livello dei reni. Inoltre contengono l’acido malico che serve per l’attività del fegato. Infine, non per importanza, viene utilizzato questo frutto anche in cosmetica. Sono diverse le creme e formulazioni a base di ciliegia, per rivitalizzare la pelle. Ecco quale sarebbe la differenza tra le ciliegie e le fragole, due frutti molto comprati.