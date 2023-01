Come festeggiare la Befana con i bambini? Ecco 4 giochi da fare con loro in casa

Le feste stanno ormai giungendo al termine, ma questo non significa che i bambini non possano godersi un giocoso giorno della Befana, all’insegna del divertimento e dei dolci. Esistono alcuni giochi casalinghi che potete fare per intrattenerli.

Intrattenere i bambini e farli divertire non è poi così difficile, se alla base dei giochi organizzati c’è la fantasia. Perciò, sfoderate calze e calzette, perché questa Epifania sarà particolarmente giocosa.

Come organizzare la festa della Befana

Il primo gioco che proponiamo è un gioco in cui la fantasia regna sovrana. Prendete le calze appena spacchettate dai vostri bambini e recuperate in giro per la casa tutti i materiali possibili con cui decorarle: che siano scampoli di stoffa, fiocchi, nastri o cartoncini, saranno decorazioni perfette da riciclare per questo gioco creativo. Ogni bimbo sarà in squadra con un componente della famiglia e dovrà impegnarsi per realizzare la calza più decorata e festosa della casa. Chi realizzerà la calza più bella riceverà un premio speciale (potrebbe essere qualche dolce extra o qualche biscotto fatto in casa, magari usando il pandoro avanzato). Ricordatevi di prevedere dei premi di consolazione anche per la squadra che non vince (l’obiettivo non è creare competizione, ma divertirsi insieme).

Cosa fare con i bambini alla Befana: il “lancio della calza”

Un altro gioco interessante consiste nel tendere un filo tra due sedie e appendervi quante più calze possibile (facendo in modo di allargare per bene l’apertura, aiutandosi con bracciali rigidi o altri stratagemmi). Durante la festa della Befana, i bambini dovranno lanciare delle palline all’interno delle calze. Chi fa più punti, si aggiudica la calza più bella (magari quella decorata in precedenza).

Come festeggiare la Befana con i bambini: “vesti la Befana” e caccia al tesoro

Un altro gioco a squadre consiste nel racimolare cappelli, sciarpe, stoffe di vario genere e creare un bel cumulo, da cui i gruppi di bambini potranno attingere. Lo scopo del gioco è usare questi indumenti per travestire da Befana gli adulti in casa, nel modo più fantasioso possibile. A fine gioco si potranno scattare foto e girare video, che sarà divertente riguardare negli anni successivi. E se tutto questo non bastasse, potreste organizzare una bella caccia al tesoro.

Dovrete spargere degli indizi in giro per la casa (o in giardino, se ne avete uno). Poi nascondere un dolcetto o una delle calze non ancora spacchettate. Se la troveranno, potranno godersi dolci e caramelle in quantità. Se non sapete come festeggiare la Befana con i bambini, potete portarli al villaggio elfico di Gallipoli, oppure organizzare questi giochi, che faranno divertire davvero tutta la famiglia. Assicuratevi che ci siano dolci ricompense per tutti!