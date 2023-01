I mercati americani si trovano in una situazione non piacevole. Le Banche centrali negli ultimi mesi hanno alzato più volte i tassi di interesse, e secondo alcuni questo dovrebbe portare a un recessione nel corso di quest’anno. Per questo motivo, i mercati potrebbero continuare ancora a scendere.

In base allo studio delle serie storiche, nei primi 27 mesi del decennio 2021/2030 verrà segnato probabilmente il minimo decennale. I punti di minimo potrebbero formarsi fra giugno e ottobre del 2022, oppure nella prima decade di marzo. Oggi scade un setup statico, ovverò questa è una data che ogni anno rappresenta l’inizio “reale” delle contrattazioni. Per questo motivo, oggi vedremo Wall Street fra l’incudine e il martello. L’odierno report sull’occupazione quindi assume un’importanza rilevante, e i mercati decideranno se continuare il rialzo, oppure scendere fino al 6 marzo, o addirittura 6/7 aprile, date di setup annuale.

Torniamo al breve termine.

La giornata di contrattazione del 5 gennaio si è chiusa in ribasso e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

32.930,08

Nasdaq C.

10.305,24

S&P 500

3.808,10.

I mercati americani sono sostanzialmente fermi da inizio anno, e questo è un ulteriore elemento che rafforza la nostra tesi che la data odierna sia fondamentale.

Wall Street fra l’incudine e il martello: ribasso fino a marzo oppure si vola?

Il time frame giornaliero e settimanale sono ancora impostati al ribasso, mentre è indeciso quello mensile. Questo alimenta ancora di più la poca chiarezza sul da farsi. Oggi sotto diversi aspetti è davvero nodale, e potrebbe essere il giorno più importante dell’anno per i mercati americani, e non solo.

Gli indici americani sono in una fase laterale di breve. Quali valutazioni possiamo fare per oggi? Attendiamo una volatilità molto alta a ridosso della pubblicazione del report. La chiusura odierna detterà le sorti per i prossimi giorni, e ribadiamo, probabilmente per tutto il mese.

I livelli spartiacque odierni fra ribasso e rialzo continuano a essere sempre gli stessi:

Dow Jones

32.869

Nasdaq C.

10.207

S&P 500

3.780.

Le probabilità sono che a gennaio venga segnato il minimo annuale. Vedremo poi cosa accadrà.