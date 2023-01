Spiegato il perché bisognerebbe mangiare tante carote per stare meglio

Non solo per l’abbronzatura e per la vista, ecco quali sarebbero tutti i benefici che hanno le carote sulla nostra salute.

In natura esistono numerosi alimenti che possono portare benefici alla nostra salute. Questo perché sono ricchi di proprietà che vanno proprio a migliorare alcuni sintomi, riducendoli. È così che oggi parliamo di un alimento che utilizzate molto in cucina, soprattutto per fare i soffritti: la carota. Dal suo colore arancione e il suo sapore fresco è adatta anche come snack pomeridiano.

Valori nutrizionali delle carote

100 grammi di carote corrispondono all’incirca a 40 kcal. Ciò spiega il fatto che può essere considerato un alimento adatto alla dieta, e quindi anche come spuntino. Essendo povera di calorie può essere un ottimo alleato per perdere peso e saziarsi allo stesso tempo. Gli altri suoi valori sono così suddivisi:

88 g di acqua;

0,9 g di proteine;

0,25 g di grassi;

9 g di carboidrati.

Possiamo dire che contiene numerose vitamine, soprattutto quelle del gruppo A, C, E, B. Presenta anche tanti sali minerali come ad esempio il calcio, fosforo, sodio, potassio e zinco. Tra questi quello presente in maggiore quantità rispetto agli altri è proprio il potassio.

Spiegato il perché bisognerebbe mangiare tante carote e tutti i loro benefici

Visti i suoi valori nutrizionali possiamo ben capire il perché le carote nell’alimentazione sono utilissime. Oltre al fatto che è un ottimo alimento per la dieta, presenta anche tantissime caratteristiche per essere definito un alimento nutraceutico. Dunque darebbe alcuni benefici sulla salute.

Carote e presenza del beta-carotene

Le carote sono famose per la loro presenza del beta-carotene. Questo è un precursore della vitamina A, ecco perché le carote ne sono ricche. Una delle azioni che più sono conosciute su questo alimento è proprio quello di andare a proteggere la vista, ma non solo. Infatti andrebbe a mantenere anche intatta l’abbronzatura, rinforzandola. In estate sono numerose le creme che vengono utilizzate a base di carota.

Quali sono le altre funzioni

A questo alimento possiamo attribuire anche altre proprietà e benefici. Infatti le carote sono consigliate a chi soffre di problemi intestinali. Hanno una doppia azione, andrebbero a contrastare sia episodi di diarrea che di stitichezza. Dunque in entrambi i casi può essere utilizzato. In più, l’azione del beta-carotene e la presenza della vitamina C, favoriscono un rafforzamento del sistema immunitario.

Oltre all’intestino possono proteggere anche il fegato e lo stomaco. Le carote vengono consigliate anche per chi vuole depurare l’organismo. Infatti, è stata riconosciuta la sua capacità depurativa e detossificante. Anche le carote rientrano tra gli alimenti definiti antiossidanti. Di conseguenza proteggono l’organismo allontanando i radicali liberi. Ecco spiegato il perché bisognerebbe mangiare tante carote, in quanto l’organismo potrebbe trarre tanti benefici.

Le carote in cucina possono essere consumate in tanti modi. Si possono mangiare crude, come abbiamo già detto per uno snack, oppure cotte. Si possono fare bollite, al vapore, le possiamo inserire all’interno delle insalatone. Ci sono anche alcuni integratori a base di beta-carotene qualora sia necessario assumerlo in quanto ne siamo carenti. In questi casi è sempre bene confrontarsi con il proprio medico.