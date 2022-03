A tutti capita ogni tanto di dormire poco e male. L’indomani mattina ci si alza e la prima cosa che si fa è guardarsi allo specchio. Viso e palpebre sono gonfi e sono comparse delle terribili borse scure sotto gli occhi. Ci chiediamo come sarà possibile riuscire a camuffarle e andare al lavoro senza sembrare uno zombie.

Questo inestetismo compare, come si è detto, in mancanza di riposo, ma anche dopo eventi stressanti che causano sonno disturbato. Eppure, coesistono altri fattori che potrebbero esserne causa come reazioni allergiche, cattiva alimentazione, ipertensione, problemi renali o epatici.

Ad ogni modo, quando questo sintomo si presenta occasionalmente, il nostro desiderio è farlo scomparire in fretta. Se è un risveglio con viso gonfio e borse che appesantiscono gli occhi, dobbiamo agire sulla pelle e tonificarla restituendole elasticità. In casi come questi i rimedi della nonna possono risultare davvero miracolosi. Oltre ad agire sulla ritenzione idrica, sulla qualità del sonno e sul nostro stile di vita, ecco un trucco veloce per alleviare il gonfiore. Scopriamolo insieme e ne rimarremo entusiasti.

Risveglio con viso gonfio e borse sotto gli occhi, ma ecco come eliminarli grazie a questo fantastico rimedio naturale a costo zero

Quando la pelle accumula liquidi che ristagnano sotto gli occhi, uno dei rimedi in passato era usare il ghiaccio. Ecco perché si dice che la mattina è bene lavarsi il viso con dell’acqua fredda. Questa azione provoca la stimolazione della pelle e dei vasi sanguigni, riducendo il gonfiore. Ecco che la pelle assumerà un aspetto luminoso e più teso. La stessa cosa succede quando siamo esposti a un clima freddo che, si dice, tonifica il corpo.

Quando l’acqua fresca non basta, però, possiamo ricorrere a un espediente diverso. Ci servirà del tè verde o del caffè in polvere e un contenitore per fare il ghiaccio. Per iniziare, dovremo mettere una piccola quantità di tè o caffè in ciascun contenitore. Poi, proseguiremo riempiendo d’acqua ciascun quadratino per il ghiaccio. Se possiamo, cerchiamo di depurare l’acqua con una brocca filtrante per evitare l’accumulo di sostanze poco benefiche come il cloro.

Adesso inseriamo lo stampo nel freezer e lasciamo congelare per 6-7 ore minimo. Il nostro rimedio è pronto per essere usato all’occorrenza. Quando ci sveglieremo gonfi, basterà applicare su tutto il viso un cubetto con tè o caffè per circa 30 secondi. La pelle si tenderà immediatamente e il gonfiore tenderà ad attenuarsi, migliorando durante la giornata.

