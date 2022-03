Il pesce fa parte della nostra alimentazione e si impara a mangiarlo già da bambini. In ogni stagione se ne trovano disponibili tanti tipi diversi e se si abita vicino a luoghi di pesca consumarlo fresco è più probabile. Con i mezzi di surgelazione, comunque, è possibile acquistarne e cucinarne tutto l’anno. Tra tanti, un pesce molto apprezzato è il nasello, che appartiene alla famiglia dei merluzzi. Il nasello si può pescare in varie zone, dato che si può trovare nel mar Mediterraneo, nel mar Nero e nella parte orientale dell’Oceano Atlantico. Di colore grigio, può raggiungere anche i 60 cm di lunghezza.

La carne del nasello ha poche calorie e può essere inclusa nelle diete ipocaloriche. Essendo poi ben digeribile andrebbe bene anche per l’alimentazione di anziani e di bambini. Tra gli elementi importanti che contiene ricordiamo le proteine, il potassio, il fosforo ma anche alcune vitamine, come quelle del gruppo B, in particolare buone quantità di B 3. Presenta, inoltre, gli acidi grassi omega 3. Potrebbe apportare benefici alla pressione e al cuore, ma anche alla pelle e ai processi digestivi.

Ricco di vitamine e omega 3, il nasello cucinato in questo modo e non al forno o in umido sarà più gustoso

Come alcuni altri pesci, quindi, il nasello può essere utile al nostro organismo. Si potrebbe cucinare in tanti modi, ma si sa che le polpette sono sempre un piatto che piace a grandi e piccini. Ecco allora le dosi per 4 persone:

800 g di nasello;

5 uova;

1 spicchio d’aglio;

una cipolla;

una manciata di capperi;

origano;

peperoncino;

farina;

olio extravergine d’oliva.

Dopo aver pulito e lavato il nasello, bollirlo, scolarlo per bene e metterlo in una ciotola. Dopo aver tritato la cipolla e l’aglio, aggiungerli al pesce insieme a 4 uova e amalgamare il tutto con l’aiuto di una forchetta. Lavare i capperi, tritarli e unirli al composto. Aggiustare di sale, mettere un pizzico di peperoncino in polvere e un po’ di origano. Preparare adesso due contenitori: in uno mettere un po’ di farina e nell’altro un uovo sbattuto. Far scaldare dell’olio in una padella e preparare le polpette, passandole prima nella farina e poi nell’uovo. Non resta che friggerle e poi disporle su una carta da cucina per eliminare l’unto in eccesso.

Questo pesce, ricco di vitamine e omega 3, se cucinato in questo modo sarà sicuramente molto gustoso e gradito a tutti.