Gettare via oggetti che ormai sembrano troppo vecchi è un errore da non sottovalutare mai. Infatti, spesso non ce ne rendiamo conto, ma gli elementi presenti nel nostro appartamento che appaiono come rotti o non utilizzabili, in realtà si potrebbero trasformare. Grazie al riciclo creativo, infatti, potremmo mettere in pratica tantissime idee per dare una vita del tutto nuova a quegli oggetti che ormai consideriamo inutili. Tutto quello che dobbiamo fare è prendere spunto da ciò che vediamo in giro e far correre la nostra creatività. Manualità e mente si fonderanno in modo molto naturale per dar vita a delle creazioni davvero originali e, soprattutto, utili per la vita di tutti i giorni.

Anche se ormai non li possiamo più indossare, potrebbero diventare degli interessantissimi oggetti

In casa, grazie al riciclo creativo, si può trasformare davvero di tutto. Basti solo pensare, ad esempio, che una vecchia cravatta potrebbe dar vita a tantissimi altri elementi seguendo pochi e semplici passaggi. O anche un pacco di pasta vuoto potrebbe stupirci, tornandoci più che utile in casa. La stessa cosa accade con un vecchio paio di jeans, che possono essere trasformati in una molteplicità di altri oggetti. In questo caso, ci sono due creazioni in particolare sulle quali vogliamo concentrarci. Tutto ciò che servirà sarà un po’ di pazienza, tanta creatività e ago e filo.

Clamoroso errore quello di buttare via i jeans rotti e slavati perché si riveleranno utilissimi in modo totalmente inaspettato

Per prima cosa, potremmo trasformare i nostri vecchi jeans in una fantastica fodera per il nostro portafoglio. Tutto ciò che dovremo fare sarà ritagliare, in modo molto accorto, dei rettangoli che corrispondano alla lunghezza del nostro portafoglio. Successivamente, dovremo solo cucire la stoffa dei jeans su ogni lato, dando così una veste totalmente nuova e originale al portafoglio.

Oppure, potremmo realizzare un borsello nuovissimo seguendo pochi e semplici passaggi. Ci basterà ritagliare due rettangoli di egual misura dai vecchi jeans, cucendoli insieme e lasciando la parte superiore aperta. Con un terzo rettangolino, andiamo a formare un taschino da mettere sul lato anteriore che andremo a chiudere cucendo un piccolo bottone. Perciò, possiamo davvero dirlo. Clamoroso errore quello di buttare via i jeans che ormai non ci va più di indossare, che sono passati di moda o che, più semplicemente, sono rotti. Grazie a questi ultimi, infatti, potremmo dar vita alle creazioni appena descritte e potremmo servircene per tante altre idee.

