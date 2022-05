Le macchie di muschio sparirebbero da patio e finiture in cotto con questi detersivi ecologici nemici di muffa ed efflorescenze saline

Non sono tanto le pavimentazioni a darci il colpo d’occhio di un patio ben curato, quanto le fughe, che possono far splendere le piastrelle o invecchiarle improvvisamente. Quando l’erba cresce senza controllo e le macchie di muschio scavalcano le finiture e sporcano la pavimentazione, l’aspetto si deteriora. Questo avviene soprattutto nelle case al mare.

Il muschio cresce in fretta e, in un primo momento, potrebbe dare un aspetto rustico alla pavimentazione. A lungo andare, però, potrebbe essere un pericolo, perché con l’umido il pavimento diventa scivoloso. Per eliminare il muschio i rimedi sono diversi ma hanno tutti dei punti deboli. Il getto a pressione dell’idropulitrice, ad esempio, oltre a portare via l’erba indesiderata porta via anche la sabbia che tra le lastre protegge la pavimentazione. Inoltre richiede molta acqua e potrebbe esserci spreco. L’aceto e il bicarbonato, invece, sono molto acidi e potrebbero creare danni alle piante circostanti.

Rimedi da evitare

Riflettendoci con attenzione, il metodo migliore per limitare la crescita del muschio è quello di versarci sopra dell’acqua bollente e di sfregare con una scopa rigida. Gli effetti sulla vegetazione intorno sono nulli e non è necessario utilizzarne grandi quantità.

La prevenzione, invece, ha risultati migliori. Ricorrere a un buon sigillante per le vie di fuga ci mette al riparo da una comparsa improvvisa e da una crescita veloce di quest’erba, che è in grado di creare macchie davvero insidiose.

Il muschio e le efflorescenze saline nelle case al mare penetrano tra le pianelle e sono difficili da eliminare. L’umidità, risalendo dal basso, crea delle chiazze poco estetiche che rovinano la pavimentazione. I rimedi scelti dovrebbero essere biologici, ma quelli più efficaci sono i detergenti disincrostanti o a effetto rapido contro alghe, muffe e licheni. Spesso, però, si tratta di prodotti chimici che potrebbero disperdere sostanze nella vegetazione del giardino.

Le macchie di muschio sparirebbero da patio e finiture in cotto con questi detersivi ecologici nemici di muffa ed efflorescenze saline

È probabile che i pericoli che potremmo far correre alle piante aumentino con l’aumentare dell’intensità di questi prodotti. Alcuni sono in grado di eliminare macchie di smog, foglie vecchie e polvere. Insomma, decisamente non un trattamento delicato.

Ricorrendo ai detergenti ecologici e biologici possiamo, invece, trovare una soluzione con impatto limitato sull’ambiente circostante e comunque utile per risolvere il problema. I prodotti Pierpaoli hanno una buona resa, sono a base di tensioattivi vegetali e biodegradabili e sono certificati ICEA. In Italia le aziende che si occupano di cosmesi e prodotti bio per la casa si stanno specializzando con ottimi risultati. La certificazione dimostra la bontà del lavoro svolto.

Solara, invece, è un’azienda romagnola con prodotti certificati per pavimenti in cotto, i prodotti contengono tensioattivi vegetali e olio di brassica italiano e le confezioni sono in materiale rinnovabile cioè bioplastica.

Le aziende italiane stanno facendo passi importanti in materia di prodotti biologici per la pulizia. L’efficacia è garantita.

Lettura consigliata

Potremmo migliorare casa e sfruttare giardino o terrazzo in modo economico e naturale con questi impianti moderni che beneficiano di importanti incentivi