Ciglia lunghe e folte che risaltano lo sguardo: ecco il mascara perfetto per ogni occasione

Tutti sanno che uno sguardo curato sprigiona sensualità. Il mascara è la nostra arma migliore per risaltarlo e dare volume alle ciglia. Ma sappiamo davvero quale sia il prodotto migliore per metterle in evidenza? Ecco quale scegliere in base alle nostre esigenze.

La seduzione passa anche dagli occhi. Uno sguardo intenso sa attrarre quanto un seno prosperoso o un abito succinto. E per farlo risaltare nel migliore dei modi molte si affidano al mascara. Una scelta ovvia, ma non sempre facile. Infatti, in commercio ne esistono di tantissimi colori e tipologie. Alcuni sono perfetti per noi, altri potrebbero aumentare i difetti anziché ridurli. Ecco perché vogliamo aiutare a indirizzarsi nella giusta direzione. Scegliendo il prodotto perfetto per il nostro viso.

Come truccare perfettamente gli occhi

Ognuno di noi ha ciglia diverse. Alcune sono rade, altre corte e qualcuna è più dritta. Il primo punto di riferimento per la scelta del mascara è appunto la forma. Ma facciamo attenzione anche alla grandezza degli occhi. Alcuni scovolini potrebbero risultare piuttosto scomodi da utilizzare e rischierebbero di lasciare delle spiacevoli macchie. In generale, per mettere correttamente il mascara dovremo sostanzialmente “pettinare” le ciglia. Applichiamolo partendo dalla radice e proseguendo fino alle punte. Prendiamoci il tempo necessario, senza avere fretta.

Un trucco per massimizzare l’effetto del mascara è applicare prima un primer. Farà da base per aumentare il volume delle ciglia, rendendole davvero spaziali. Anche il piegaciglia è un amico della beauty routine, ma solo se usato nel modo giusto. Sistemiamolo appena sopra lo zigomo, poi socchiudiamo l’occhio per farvi appoggiare le ciglia. Infine, chiudiamolo con delicatezza mantenendo il polso ben fermo. Lasciamolo in posizione per circa 20 secondi, prima di riaprirlo.

Finalmente ciglia lunghe e folte che risaltano da mettere in mostra col miglior prodotto per ciascuna

Arriviamo al dunque: qual è il mascara migliore per noi? Se abbiamo ciglia lunghe e folte, non avremo di che preoccuparci. Ogni prodotto farà al caso nostro, basterà scegliere quello che preferiamo. Per chi ha delle ciglia lunghe ma dritte, invece, sarebbe da preferire un prodotto incurvante dotato di scovolino a cucchiaio. E le più sfortunate?

Chi ha delle ciglia rade e sottili dovrebbe puntare su un modello di mascara volumizzante. Lo scovolino migliore dovrebbe essere a cono o a clessidra. In generale, più il prodotto è corposo meglio è. Infine, per le ciglia particolarmente corte e dritte si consiglia uno scovolino curvo e un mascara leggero, che scongiuri l’effetto cadente.

Ecco quali sono le migliori ciglia finte sul mercato

Per aumentare l’intensità dello sguardo e avere ciglia lunghe e folte che risaltano come sogniamo, potremmo puntare anche sui modelli finti. Sono comodi da portare e alcuni donano un effetto naturale invidiabile. Tra i prodotti più interessanti presenti in commercio suggeriamo le Ardell Individual 65063, realizzate con peli veri. Anche le EMD-EU-Natural False Lashes-005 di EMEDA sono un buon compromesso tra qualità e prezzo.

Prodotte con materia prima affidabile, sono adatte a chi vuole infoltire e sottolineare il contorno occhi. Terminiamo la lista con le Mroobest Eyeliner Magnétique01, consigliate alle principianti. Si compongono di seta naturale e si possono riutilizzare più volte. Inoltre, sono parecchio versatili e piuttosto eleganti da portare.