Sorprendenti gli errori da non fare per la pizza fatta in casa a cui non facciamo caso

Gli errori da non fare per la pizza fatta in casa-proiezionidiborsa.it

Fare la pizza in casa è semplice ma a volte può essere difficile se non si seguono alcuni consigli. Per questo motivo in questo articolo vedremo quali sono i segreti per ottenere una pizza perfetta.

La pizza è uno degli alimenti in assoluto più amati. Difatti molti lo scelgono come sgarro quando si è a dieta. Non solo ha un ottimo sapore, ma, piacendo a tante persone, fa in modo anche di far passare belle serate in compagnia. Durante il Covid, soprattutto, molti si sono dilettati in casa a preparare la pizza o altro. Questa passione continua è esistita ed esiste ancora. Specialmente quando inizia a fare freddo, è anche piacevole stare tutti insieme a casa e preparare delle ottime pizze in teglia o rotonde. Ci sarebbero però alcune piccole accortezze che bisogna tenere a mente.

Qual è il lievito consigliato per fare la pizza?

Il segreto di una buona pizza sicuramente è la lievitazione. Far lievitare bene la pizza non solo farà in modo di far uscire un ottimo prodotto, ma aiuterebbe anche il corpo. Questo perché se si consuma una pizza che non è lievitata bene, gonfierà all’interno della pancia. Così ci darà una sensazione di pesantezza e non si riesce a digerire. Per la pizza andrebbe bene il lievito naturale, che ha una consistenza cremosa. Dunque, sarebbe il lievito madre. Nel caso del lievito di birra, servirebbero 3 g per ogni chilo di farina.

Sorprendenti gli errori da non fare per la pizza e alcuni consigli

Oggi quindi scopriremo alcuni piccoli consigli che ci aiuteranno a realizzare una cena da far leccare i baffi. Il primo passo da fare è quello di scegliere la teglia giusta. Sembrerà una cosa ridicola, ma è la verità. La pizza, come qualsiasi altro tipo di alimento, va cotta bene. Di conseguenza ci sono teglie adatte e altre che non andrebbero usate. Molto consigliate sono quelle nere antiaderenti, basse. La pizza in queste si cucinerebbe molto bene, mantenendo sia la croccantezza che la morbidezza.

Bisogna usare la carta forno?

La risposta è né sì e né no. Se proprio fosse necessario scegliere, sarebbe meglio evitarla. Ovviamente con la carta forno non uscirà il sapore che verrebbe cuocendola direttamente sulla teglia. Si potrebbe però, per evitare che si attacchi, spennellare con un po’ di olio di oliva.

Un altro aspetto da considerare è la farina giusta. A seconda del tipo di pizza che dobbiamo cucinare, allora, ci sarà anche la farina adatta. Specialmente se a cena abbiamo celiaci, dobbiamo fare molta attenzione. Potremmo anche preparare una pizza con la farina di grano saraceno.

Come stendere la pizza?

Questo è forse uno degli aspetti fondamentali. Può essere capitato a tutti, soprattutto alle prime armi, di stendere male una pizza. Bisognerà, sì, fare i bordi, ma al centro andrà livellata bene. Altrimenti tutto l’impasto sarà concentrato nei bordi e al centro uscirà una pasta davvero troppo sottile. È bene dunque spingere con le dita verso l’esterno e piano piano stenderla.

Infine, e non per importanza, la temperatura del forno dovrà essere anch’essa ottimale. Si aggira intorno ai 200/250 gradi la temperatura adatta alla pizza fatta in casa. Se si ha un forno a legna uscirà ancora più squisita. Sono davvero sorprendenti gli errori da non fare per la pizza, in questo modo avremo qualche consiglio in più per la prossima volta.