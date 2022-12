Addio agli aloni gialli, da oggi la nostra vasca sarà più bella e pulita. Ecco come!

La bellezza e il piacere di immergersi nella vasca piena di acqua calda ma che deve essere anche pulita e luccicante. Ecco svelati i segreti.

Nelle classiche e fredde giornate invernali, non c’è nulla di più rilassante di mettersi a bagno nella vasca piena di acqua calda. Magari con qualche candela profumata, una cioccolata calda o un aperitivo, e un libro rilassante per riprendere le forze e dopo una giornata lavorativa stressante. Oppure, portandosi anche il tablet e sbellicarsi dalle risate con qualche film davvero divertente. Nonostante gli aumenti clamorosi di luce, acqua e gas, un bagno rilassante alla settimana potremmo anche permettercelo.

Magari recuperando poi l’acqua per pulire i vialetti, le scale e gli accessi di casa. Riutilizzando tantissimi litri d’acqua con i quali ci siamo lavati, rilassati e rigenerati. È proprio la vasca la protagonista di questa nostra azione rilassante, ma potrebbe avere bisogno anche di una profonda pulizia dopo il letargo estivo. Con le sue classiche macchie gialle, gli aloni antiestetici e con il bisogno di renderla nuovamente pulita e splendente.

Il rimedio della nonna sempre efficace anche ai giorni nostri

Addio agli aloni, da oggi sempre perfetta. Vasca da bagno sempre più bella e pulita e addio per sempre agli aloni gialli anche coi sempre utili consigli della nonna. Ci sono 2 prodotti che non mancano mai delle nostre case e che avrebbero un enorme potere sbiancante: bicarbonato e aceto di vino. Potremmo anche unirli e creare una pastella detergente, da applicare sulle macchie gialle della nostra vasca, lasciando agire per un quarto d’ora. Ma al termine, muniti di una spugna o anche semplicemente con il getto della doccia, potremmo rimuovere tutti i depositi e far tornare la nostra vasca allo splendore originale. A patto però di non avere una vasca crepata e visibilmente rovinata da tempo.

Addio agli aloni gialli, la nostra vasca sarà perfetta. Ecco come!

Abbiamo assistito personalmente alla creazione di una soluzione multipla davvero efficace per la pulizia ma anche la profumazione della vasca. Protagonisti ancora una volta il bicarbonato, unito al sapone di Marsiglia, al succo di limone e a qualche goccia di olio essenziale a nostro piacere. Un mix di ingredienti da formare ancora una volta una pasta igienizzante e detergente, da spalmare su tutte le macchie gialle della vasca, lasciando agire però questa volta per una mezz’oretta.

Come procedere dopo l’effetto sbiancante

Al termine dell’effetto sbiancante, muniamoci di una spugnetta e di un po’ di acqua calda per sbiancare definitivamente la vasca e farla tornare al suo splendore originale. Questa soluzione ci permetterebbe anche di lasciare uno splendido profumo nella nostra vasca prima di fare il bagno. Vasca da bagno sempre più bella e pulita e addio per sempre agli aloni gialli in maniera veloce ed economica. E, in tema di risparmio, allineiamoci agli italiani che scelgono i migliori supermercati alla ricerca del carrello migliore.