Ci sono degli alimenti che abbiamo sempre in tavola o nella credenza e di cui non sappiamo veramente bene tutte le proprietà. Oggi parliamo dei piselli, quindi nulla di ignoto ma ci sono almeno 2 buoni motivi di cui 1 sconosciuto per cui tutte le donne dopo i 40 anni dovrebbero mangiare questi alimenti così comuni. I piselli sono amati dagli italiani perché saporiti, versatili e poco calorici. Senza contare che sono facili e veloci da preparare soprattutto se già precotti. Il classico alimento che consente un salvataggio in calcio d’angolo anche al meno esperto di cucina.

I piselli sono ricchissimi di vitamine e minerali, ma soprattutto contengono i cosiddetti fitoestrogeni, molecole simili agli estrogeni che tanto bene fanno alle nostre compagne. La scienza alimentare stessa consiglia nelle diete i piselli non solo per il loro basso apporto calorico ma anche perché fanno bene alle donne dopo i 40 anni. I fitoestrogeni sono riconosciuti quindi dalla scienza come degli ottimi alleati prima dell’arrivo della menopausa. Consideriamo anche che per la presenza importante di acido folico i piselli sono particolarmente consigliati alle donne in gravidanza. L’acido folico è infatti in grado di proteggere il feto stabilizzando anche l’umore della mamma in gestazione. Ecco perché ci sono almeno 2 buoni motivi di cui 1 sconosciuto per cui tutte le donne dopo i 40 anni dovrebbero mangiare questi alimenti così comuni.

Pochi sanno che fanno bene alla vista

Quando parliamo di protezione della vista il pensiero va immediatamente alle carote. Pochi sanno però che anche i piselli favoriscono il benessere dei nostri occhi. Grazie alla presenza della vitamina A. Ma per la loro ricchezza di antiossidanti, minerali e vitamine i piselli si prestano molto bene ad aiutare chi ha problemi di stitichezza. Assumendo qualcosa di piacevole e gustoso anche a tavola.

