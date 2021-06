È oramai scientificamente provato che camminare può essere molto efficace per dimagrire e non richiede un impegno eccessivo. Inoltre, fa bene allo stato di salute sia fisico che mentale. Difatti aiuta a contrastare le malattie croniche e dell’apparato circolatorio. È un’attività che giova anche al sistema nervoso. Una camminata all’aria aperta aiuta infatti a ritrovare la serenità. Un’attività che si può svolgere a qualsiasi età senza controindicazioni.

Ma quello che è meno risaputo è come farlo per ottimizzare e velocizzare il dimagrimento.

Ebbene solo pochi esperti sanno che camminando in questa maniera si brucia il 40% in più di calorie.

Quanto dobbiamo camminare per ottenere dei risultati apprezzabili

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità per ottenere dei benefici dovremmo compiere 10.000 passi al giorno. Praticamente sarebbe necessario percorrere circa 7 km quotidianamente. Questi corrispondono a circa mezz’ora di cammino a passo sostenuto. Per ottenere dei benefici visibili bisognerebbe dedicare a questa attività fra almeno 3 ore a settimana.

Inoltre per ottenere risultati sul dimagrimento è necessario che la frequenza cardiaca raggiunga almeno il 50% di quella massima.

Analizzando i diversi tipi di camminata gli esperti sono giunti ad un interessante scoperta. Dunque, a parità di velocità, camminare all’indietro apporta un deciso aumento del consumo di calorie aumentando la frequenza cardiaca. Questo quindi potrebbe essere un buon modo per ottenere risultati più evidenti senza dover incrementare né il tempo né la velocità della nostra camminata.

Una piccola pendenza raddoppia il consumo energetico

Addirittura se si cammina all’indietro con una pendenza del 5% in salita, si arriva a raddoppiare quasi il consumo energetico.

Se siamo a passeggiare con gli amici può essere un modo per chiacchierare con loro mentre continuano il loro solito passo avanti. Va prestata più attenzione se decidiamo di camminare all’indietro su un tapis roulant. In questo caso consigliamo di cominciare ad una velocità molto lenta. Questo perché questo tipo di attività ha un forte impatto anche sull’equilibrio muscolare. Via via che si acquisisce sicurezza si potrà aumentare l’intensità. Gradatamente si potrà anche incrementare l’inclinazione alla camminata all’indietro e ottenere i benefici di un intenso allenamento.

