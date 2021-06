Il mondo delle spezie e delle piante aromatiche non finirà mai di stupirci. Parlando con un amico erborista ci ha ricordato l’importanza di una spezia che noi italiani usiamo pochissimo ma che ha grandi virtù per la nostra salute. C’è una spezia che non portiamo mai in tavola ma è la migliore per digerire e riesce anche a mantenere la mente attiva e la pelle giovanile. È il cumino, simile all’anice e al finocchio, che tanti popoli del nord Europa utilizzano anche per avere l’alito pulito. Vediamolo nelle sue caratteristiche in questo articolo della nostra Redazione.

Presente nel pane nero

Magari ci sarà capitato di assaggiare il cumino nel tradizionale pane nero di segale tipico della Germania, ma che possiamo trovare anche nelle montagne del Trentino. Quel suo retrogusto che sa di anice e finocchio è proprio il cumino. E non è un caso che sia presente proprio nel pane visto che ha grandi proprietà digestive. Questa varietà di cumino è anche chiamata cumino tedesco ed è molto apprezzata come dicevamo dai popoli dell’Europa settentrionale. C’è poi anche il cumino nero leggermente più piccante e originario dell’India.

Il cumino vanta un doppio uso: alimentare e cosmetico. Da secoli, infatti l’uomo lo assume come alimento o tisana ma anche come olio per la pelle. In entrambi i casi è straordinariamente prezioso per la nostra salute. Addirittura, secondo le tradizioni dei popoli germanici il cumino fa digerire dopo i pasti, ma assunto prima stimola l’appetito. Fare gli impacchi con il suo olio avvia la circolazione e permette alla pelle di mantenersi fresca, giovane e in salute. Oltre a svolgere un’importante azione disinfettante proprio su di essa.

Approfondimento

