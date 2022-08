Negli ultimi anni è diventato talmente “cult” da finire persino sotto l’albero di Natale. Sicuramente tra i regali più utili che possiamo fare, ma anche ricevere, ecco lo spazzolino da denti elettrico. In effetti pensandoci bene, sia regalandolo che ricevendolo, è come se parlassimo di un investimento. Perché quando parliamo di denti, non ci limitiamo alla sola salute, ma finiamo decisamente nell’economia. Quella di casa, del budget da rispettare e delle spese dentistiche possibilmente da evitare. Ci riferiamo ovviamente a quelle extra, che proprio lo spazzolino elettrico, potrebbe aiutare a limitare. Sono sempre più d’accordo e sulla stessa linea, infatti la maggior parte dei dentisti che sosterrebbero l’importanza di questo strumento per salvaguardare la salute dei nostri denti. Proprio per un pensiero al portafoglio e uno alla salute, andiamo a vedere dei motivi diversi per cui lo spazzolino elettrico potrebbe essere davvero importante.

Perché è importante utilizzare lo spazzolino elettrico

La ragione principale e naturale a supporto dello spazzolino elettrico è quello che aiuterebbe a rimuovere più efficacemente placca e tartaro dai denti. Consideriamo, in effetti che il suo movimento costante e omogeneo ci permetterebbe di aggredire tutti i residui di cibo. A questo punto, non ci sarebbe solo la prevenzione delle carie, ma anche di possibili infezioni della bocca. Secondo le ultime statistiche nazionali, quasi il 35% degli italiani utilizzerebbe lo spazzolino elettrico. In gran parte sarebbero le donne, mentre gli uomini sarebbero ancora abbastanza tradizionalisti. Mediamente, la setola dello spazzolino elettrico sarebbe da cambiare ogni circa 3 mesi dal primo uso. Ma, come per lo spazzolino tradizionale, l’usura dipenderebbe molto dal tipo di utilizzo che ne fa ognuno di noi.

Ci sarebbero altri 4 motivi per lo spazzolino elettrico oltre la placca

Secondo alcuni studi più recenti, usare quotidianamente e in maniera corretta lo spazzolino elettrico potrebbe ridurre la presenza di gengiviti. Parlavamo sopra di prevenzione e di economia domestica e la gengivite trascurata potrebbe anche in qualche caso portare alla parodontite. Malattia molto aggressiva, fastidiosa, ma che potrebbe essere contrastata più efficacemente proprio con lo spazzolino elettrico. Grazie alla tecnologia, adesso è possibile inserire anche dei programmi integrati negli spazzolini più moderni, attraverso il nostro smartphone.

Arriva anche nei posti più difficili

Per placca e tartaro ma ci sarebbero altri 4 motivi come stiamo vedendo per utilizzare lo spazzolino elettrico che aiuterebbe anche a contrastare l’alito cattivo. Spesso, lo spazzolino normale non sarebbe infatti sufficiente a rimuovere tutti i depositi di cibo. Che poi sarebbero anche la causa di un alito non propriamente attraente, che potrebbe diventare fastidioso in mezzo alla gente. Ricordiamo che lo spazzolino elettrico sarebbe più in grado di raggiungere determinati punti difficili della bocca come potrebbero essere l’arcata dentale interna e i molari posteriori.

Lettura consigliata

Tutti i trucchi e 1 segreto per dire addio al pannolino dei bambini