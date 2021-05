Una delle prime domande che ci fanno i nostri bambini appena imparano a ragionare è: “ma perché molti dei cibi buoni fanno anche male alla salute?”. E, in effetti, se ci pensiamo, c’è un legame diretto tra molti degli alimenti più nocivi e la loro bontà. Non ci riferiamo solo a quelli che fanno male alla linea, ma anche a quelli pericolosi per il colesterolo, il cuore, gli organi interni e via dicendo. Ma, quasi mai pensiamo che possano esistere dei cibi che fanno male anche ai nostri denti. Eccoli i cibi alleati delle spese dentistiche che tutti possiamo evitare con qualche semplice rinuncia. Vediamoli in questa “black list” dei nostri Esperti.

Sappiamo tutti degli zuccheri e delle bibite coi coloranti

Sappiamo tutti quanto faccia male abusare di dolci, dolcetti e bibite piene di zuccheri e coloranti. Qui il pericolo è soprattutto legato alla formazione delle carie. Facciamo anche molta attenzione al cioccolato, di cui siamo tutti golosi, ma occhio anche a salse e salsine di produzione industriale. Non facciamone troppo uso, perché, oltre a essere spesso piene di additivi e sostanze non particolarmente salutari, rovinano lo smalto dei nostri denti. E, tra queste salse, la regina indiscussa, cioè il ketchup, è il nemico numero 1 proprio del sorriso perfetto. E, attenzione al compagno perfetto di questa salsa: le patatine confezionate. Altra bomba sulla salute dei nostri denti.

Meglio il vino bianco di quello rosso

Eccoli i cibi alleati delle spese dentistiche che tutti possiamo evitare con qualche semplice rinuncia, non dimenticandoci il vino rosso. Ahinoi, questa è sicuramente una notizia non bella nel paese che produce il vino più buono del mondo. Eppure, se un bicchiere di vino rosso al giorno aiuta il cuore, non fa lo stesso beneficio allo smalto dei nostri denti. Soprattutto se parliamo di vini di qualità medio bassa. E, la riprova possiamo averla vedendo le nostre labbra colorarsi immediatamente di rosso. Ecco allora che è preferibile, per la salute dei nostri denti un buon bicchiere di vino bianco o di Prosecco.

