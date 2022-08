L’oroscopo e i segni zodiacali, secondo molti, influenzano la nostra vita sotto vari aspetti. Gli astrologi si sono persino dilettati a proporre degli abbinamenti fra segni zodiacali e pittura delle pareti di casa. In questo articolo vedremo come le diverse personalità dello zodiaco possano prediligere certi tipi di abitazioni.

Se l’Ariete compra casa in città ecco quella ideale per gli altri segni

L’Ariete è un tipo decisamente energico e necessita di continui nuovi stimoli per soddisfare il proprio ego. L’ideale è quindi una casa in centro città con mille eventi a cui partecipare. L’Ariete aspirerebbe ad un superattico in centro. È disposto ad acquistare casa solo per non avere la grana di pagare l’affitto. Questo segno zodiacale non è particolarmente legato alle cose materiali, pertanto, anche l’affitto è un ottima soluzione che permette di sperimentare nuove situazioni.

Il Toro e il caldo rifugio

Il Toro è il segno zodiacale della stabilità ma anche dell’eleganza. Per i nati sotto il segno del Toro, l’abitazione è il focolare domestico, quindi, potrebbero optare per un appartamento in una zona residenziale, con i servizi vicini come scuola, farmacia e supermercati. L’arredo sarà classico ed elegante ma al contempo funzionale. L’amore per i dettagli potrebbe far scegliere al Toro l’opzione di ristrutturare casa. Decisamente favorevoli all’acquisto.

I Gemelli e il loft

Questo segno adora circondarsi di amici, dare feste o fare inviti.

La casa è concepita come spazio per la condivisione. Pertanto opteremo per un loft con patio dove accogliere amici e parenti per barbecue all’aperto. Gli spazi outdoor sono fondamentali per un segno curioso come i Gemelli.

Il Cancro e la casa al mare

Il Cancro delinea personalità sensibili e romantiche. Cosa c’è di più romantico di una casa in riva al mare dove ammirare il sole che tramonta? Ecco la casa dei nati sotto questo segno zodiacale sono case particolari, che sanno emozionare. Come alternativa alla casa al mare, ritroveremo i cancerini come proprietari di casali antichi da cui si percepisce un passato ricco di ricordi.

Il Leone e la villa

Estroverso ed eclettico, il Leone adora esser circondato da amici e parenti. Per questo motivo le abitazioni leonine hanno un’indispensabile stanza degli ospiti ed un grande salotto dove accogliere gli invitati. Il re dello Zodiaco è più propenso all’acquisto di casa anche come valore immobiliare. Altro punto importante da valutare per il Leone sono i comfort come il garage sotto casa, l’ascensore, un comodo ripostiglio.

La Vergine e la villetta a schiera

La casa ideale della Vergine è una casa tranquilla, immersa nel verde o comunque lontana dalla frenesia del centro o delle zone trafficate. Non occorre nemmeno dire che le case della Vergine sono abitazioni sempre in ordine ed impeccabili. Una soluzione eccezionale per i nati di questo segno è la villetta a schiera, un mix fra indipendenza e vicinanza al prossimo.

La Bilancia e la sala hobby

I nati sotto il segno della Bilancia adorano le abitazioni dove trascorrere ore piacevoli sviluppando i propri hobby. Ecco, quindi, che diventa importante un sala hobby, un orto o un giardino. La casa dei bilancini è, però, ben organizzata ma essenziale mai sovrabbondante di ninnoli e suppellettili.

Lo Scorpione e il proprio rifugio

Se l’Ariete compra casa in città dove la compra lo Scorpione? La scelta della casa per lo Scorpione è questione di pelle, piace alla prima vista. Inoltre può essere anche piccola, ma destinata unicamente ai propri cari. Lo Scorpione non ama che le sue stanze siano frequentate da persone esterne. Quindi nessun grande soggiorno e sala da pranzo, piuttosto desidera un’attrezzata area lavanderia e una cucina dotata di ogni comfort.

Il Sagittario e il bilocale in centro

Il Sagittario è un segno esploratore e viaggiatore: la casa ideale è in affitto. Difficilmente accetta una cosa casa per tutta la vita. L’abitazione ideale è piccola, smart e facile da manutenere anche perché difficilmente si troveranno fra le mura domestiche.

Il Capricorno e la casa di campagna

Il Capricorno adora la natura da cui vuole esser circondato. Un casale di campagna o una baita in montagna non fanno differenza. L’istinto pratico del Capricorno lo porta a prediligere l’acquisto con comode rate mensili.

L’Acquario e la casa da ristrutturare

L’Acquario delinea personalità molto eccentriche, pertanto, la loro casa rispecchia questa peculiarità caratteriale. Se trovano sul mercato un’abitazione con queste caratteristiche è affare fatto altrimenti l’Acquario se la crea. Compra l’immobile e lo ristruttura con i particolari architettonici che lo soddisfano.

I Pesci e la finestra sul Mondo

Il segno zodiacale dei Pesci, fra i più intelligenti e creativi. La casa ideale contempla un angolo per lettura oppure il vano per la meditazione. I Pesci valutano come molto importante la vista panoramica perché li congiunge con il Mondo anche dal loro focolare domestico.

Ecco perché se l’Ariete compra casa in città, ogni senso ha una propria abitazione-tipo.

