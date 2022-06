Chi possiede cani sa quanto siano buffi quando si guardano allo specchio. Soprattutto quando sono cuccioli e cominciano a fare letteralmente uno show con la loro immagine riflessa. Ci fa tanto ridere e intenerire questo loro atteggiamento. Da grandi invece passano davanti allo specchio come se nulla fosse e difficilmente ne vengono attratti. Ricordiamo che sono esseri molto intelligenti. Ma ogni volta che apriamo i social sullo smartphone, ci capita di vedere dei buffissimi video in cui questi cuccioli ne combinano davvero di tutti i colori. Proprio prendendo spunto da alcuni video amatoriali, recentemente dei ricercatori australiani avrebbero provato a chiarire una volta per tutte questo enigma. Vedendo il cucciolo che quasi sbatteva la testa contro lo specchio per evitare che la sua immagine riflessa gli prendesse la pallina. Buttandosi a capofitto nella ciotola del mangiare, avendo paura che il suo sosia dietro il vetro potesse portargliela via.

Molti anni a cercare di capire cosa pensi il cucciolo davanti alla sua immagine riflessa

Ci fa tanto ridere e ce lo siamo sempre chiesti, il significato di questo suo agire. Probabilmente il nostro cane davanti allo specchio non penserà come fa il celebre Snoopy dei fumetti a quanto starebbe bene in smoking andando a teatro. Nonostante i tanti studi a disposizione, è difficile ancora oggi interpretare cosa vede esattamente il nostro cane nel suo riflesso davanti allo specchio. Come, dicevamo soprattutto da cuccioli, la cosa diventa veramente un gioco. La prima cosa che fanno sicuramente è quella di abbaiare alla propria immagine, rendendosi conto quindi dell’esistenza del riflesso. Probabilmente il fatto di iniziare a “parlare” al proprio sosia fa rendere conto al cane di vedere evidentemente un suo simile di fronte a sé.

Ci fa tanto ridere e ce lo siamo sempre chiesti cosa vede il cane quando si guarda allo specchio e la risposta potrebbe sorprenderci

Lo spunto probabilmente decisivo dei ricercatori per confermare che il cane vede evidentemente un suo simile nello specchio è quello che fa quando si vede col padrone. Se abbiamo il cucciolo o lo abbiamo avuto e ci siamo messi davanti allo specchio, ci saremmo sicuramente accorti che: il cagnolino si gira verso di noi e scodinzola.

Non avendone ovviamente la certezza, o la prova del 9, questo indica comunque che il nostro amico potrebbe vedere anche noi. Potrebbe essere dovuto alla differenza di altezza tra noi e lui, rispetto a quella uguale della sua immagine riflessa. Ovviamente parliamo di ipotesi, ma ci fa davvero sorridere il suo comportamento. Ed ecco finalmente la risposta alla domanda; il nostro amico si renderebbe conto della sua immagine riflessa.

Lettura consigliata

