I cani sono gli animali più diffusi nelle nostre case, in molti li amano talmente tanto da non poterne più fare a meno. Come le persone anche i cani hanno personalità diverse tra loro, dipende dalla razza ma non solo. Alcuni ameranno giocare molto, altri saranno perfetti per lo sport. Molti cani sono felici solamente quando sono vicino al padrone, altri sopporteranno bene la solitudine. Questo nonostante non esistano cani che stanno bene da soli. Chi non ha tempo da dedicare al cane dovrebbe preferire un gatto o, comunque, un animale che necessita di meno attenzioni.

Uno dei problemi maggiori che si riscontra nei cani che odiano la solitudine è il loro abbaiare incessante. I cani che abbaiano forte e molto, soprattutto se si vive in condominio, potrebbero essere un grande problema. Si potrebbe correre il rischio di suscitare le lamentele, anche giuste, dei vicini di casa infastiditi dal rumore. In molti si chiedono come affrontare queste situazioni per non litigare con i vicini e, soprattutto, per fare star meglio il cane.

Ecco alcuni rimedi per calmare un cane che abbaia forte anche di notte in condominio o in giardino disturbando i vicini

Quando si esce di casa la mattina e si rientra la sera o al pomeriggio il cane comincerà a sentirsi solo fin da subito. Affrontare una intera giornata senza contatti umani, infatti, potrebbe provocargli un forte stress ed indurlo ad abbaiare. Per questo motivo gli esperti consigliano di lasciare accesa una radio o il televisore che potranno, così, fare compagnia all’animale. Oltre a questo, poi, si potrebbe sistemare il cane in una zona della casa dove non avrà o avrà meno stimoli esterni. In questo modo sarà meno invogliato ad abbaiare e potrebbe passare il tempo dormendo. Si consiglia, poi, di passare da casa per il pranzo. In questo modo si spezzerà la solitudine del cane e lo si tranquillizzerà. Alcuni, poi, cercano di arginare il problema ricorrendo a telecamere da installare in casa per controllare il comportamento dell’animale.

E se abbaia di notte?

Alcuni cani, invece, oltre ad abbaiare durante il giorno non riescono a smettere neppure di notte. Il rumore notturno, più di quello diurno, potrebbe incrinare ulteriormente i rapporti di vicinato. Il cane solitamente abbaia di notte per via di stress, mancanza di movimento o problemi di salute. Se il cane prova dolore da qualche parte, infatti, tenderà ad abbaiare per cercare di comunicare con noi. La stessa cosa nel caso in cui si sia mosso poco durante il giorno. Eccesso di energia che si manifesterà con latrati e guaiti. Si potrà provare a portarlo in passeggiata prima della notte. In questo modo, oltre a fare i bisogni, potrà sfogarsi e tornare a casa stanco ma felice. Quindi, ecco alcuni rimedi per calmare un cane e limitare la sua la tendenza ad abbaiare.

