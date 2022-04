Pochi cani nella storia hanno avuto così tanta risonanza a livello mediatico. Nato come cane da caccia, oggi è uno dei migliori amici casalinghi dei nostri figli. Antichissime le prime testimonianze che lo riguardano e che si perdono addirittura nel 300 dopo Cristo. Diventato negli anni poi anche un simbolo della lotta alla vivisezione e alla sperimentazione sugli animali. Molti dei nostri Lettori ricorderanno ancora le immagini di camion interi sequestrati con cucciolate di questo meraviglioso esemplare contrabbandato come armi e droga. Ma, finalmente, dopo tante tribolazioni, oggi è tornato nella sua veste simpatica e gioiosa, pronto ad allietare le nostre giornate con la sua vivacità innata.

Un cane nato per la caccia alla lepre

Il Beagle, o Bracchetto, è una razza davvero antica. Anche se il suo esemplare più famoso è abbastanza recente: quel bracchetto di nome Snoopy che abbiamo nel cuore tutti noi. Come dicevamo le prime sue immagini e testimonianze compaiono già qualche secolo dopo la nascita di Cristo. Probabilmente di origine celtica o gaelica, era usato nella penisola britannica per cacciare la lepre. E, in effetti, questo simpatico peluche, quando scatta diventa una saetta. Se abbiamo un bel giardino curato, forse non fa per noi, perché abituato a scovare le tane, aprirà più buche di un percorso da golf. Salvo poi guardarci con quel suo musetto dolcissimo che ci conquista.

Era stato eletto uno dei cani più intelligenti al Mondo e ora dopo qualche anno di oblio sta tornando nelle case italiane travolgendoci con la sua simpatia

Sempre sull’isola natia divenne il cane preferito della Regina Elisabetta I d’Inghilterra, la dominatrice dei mari. Protagonista anche di questo meraviglioso film che suggeriamo ai nostri Lettori. Se ne innamorò talmente la Regina da farne creare una razza talmente piccola da stare quasi in mano.

Tra ieri e oggi

Oggi il Beagle ha perso quasi interamente la sua indole di cacciatore per donare tutta la sua gioia alla famiglia che lo adotta. Da cucciolo non sta mai fermo e sembra avere batterie infinite. Quando vuole spiegarsi comincia a uggiolare con quel suo verso stridulo così singolare e caratteristico. Era stato eletto uno dei cani più intelligenti al Mondo e continua ad esserlo, ma attenzione che è dotato di un caratterino abbastanza ostinato. È consigliabile affidarlo a un educatore, anche solo per qualche corso di base. Poi. Per tutta la sua vita, saprà donarci affetto, fedeltà e allegria. Magari non ci andremo mai, ma visitiamolo almeno col pensiero il mitico regno di Re Artù da cui viene il Beagle e che analizziamo nell’approfondimento.

